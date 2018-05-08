Город растет вверх

С каждым годом на уфимских склонах появляются все новые и новые доминанты. Вот и возводящийся в наши дни жилой комплекс «Аксаковский» вскоре украсит своими башенками Солдатскую гору, нависшую над Нижегородкой.
На днях его строительную площадку посетил глава администрации района Дмитрий Масютин. Она расположилась в центральной части города по соседству со старейшими авиационными предприятиями - «Уфимским агрегатным производственным объединением» и УНПП «Молния». ЖК «Аксаковский» будет представлять собой современный комплекс зданий, состоящий из жилых домов, бизнес-центра, апарт-отеля и механизированных паркингов. Секции дома переменной этажности образуют внутренний дворик с гостевой парковкой и детской спортивно-игровой площадкой. Буквально в минутах ходьбы расположились культурные и исторические памятники нашей столицы, парки и скверы, бизнес-центры, учебные заведения.
Вместе с тем «Аксаковский» предлагает своим будущим жильцам камерную атмосферу и спокойствие жизни вдали от загруженных магистралей города. Специалисты считают, что комплекс представляет собой настоящий бизнес-класс в тихом, добром районе города.
Во время своего визита глава района оценил темпы ведения работ и их соответствие установленному графику.
Так руководитель ООО «ПСК-6» Олег Филиппов, выступающий застройщиком объекта, рассказал, что все работы ведутся согласно графику и нарушение сроков ввода в эксплуатацию домов допущено не будет. К примеру, 25-этажный жилой дом (литер 1 А, Б) планируется к сдаче уже в четвертом квартале нынешнего года. На сегодняшний день, уверяет застройщик, кладка стен и перегородок выполнена на 90 %. Также параллельно возводится еще одна 25-этажная жилая башенка (литер 1, секция В). На ней уже завершены работы по обустройству фундамента, возводится каркас. Ежедневно на объекте трудятся более 80 строителей.
Во время визита обсудили и вопросы благоустройства придомовых территорий после сдачи объекта. И это тоже теперь является приметой нашего времени - ни один жилой объект в мегаполисе не может сдаваться в эксплуатацию без сопутствующей инфраструктуры и собственного плана благоустройства прилегающей территории.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото ufacity.info.