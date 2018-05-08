Где место ребенку?

В современном обществе очень часто обсуждается слово «кризис». Его употребляют и в отношении сложной экономической ситуации, и с политическим подтекстом. Но чаще он обнаруживается в головах. И особенно серьезно бьет по самым юным.
Нестабильность и преобразования во многих сферах порождают ситуации, провоцирующие рост социальных отклонений у детей и подростков. Стремительно растет количество дезадаптированных и десоциализированных детей. Отклонения в поведении усиливаются под влиянием псевдокультуры, изменений ценностных ориентиров, неблагоприятных семейно-бытовых факторов.
- Большинство детей, оказывающихся в приюте, - подростки от 10 до 14 лет. Они имеют негативный опыт асоциального поведения родителей, не умеют принимать самостоятельные решения, подвержены аддиктивному поведению. У них искажено нравственное сознание, ограничен круг потребностей, а интересы довольно примитивны, - считают воспитатели Наталья Атаева и Анна Хабарова.
Подростковый возраст - важный и сложный период в жизни каждого. Насколько гладко или болезненно он пройдет, зависит от среды, в которой находится ребенок, от информации, получаемой в социуме.
- Дети имеют печальный опыт проживания в семье, отражающийся на их личности, физическом и умственном развитии. Для них характерен неполноценный эмоциональный опыт, нет отзывчивости. Ослаблено чувство стыда, они равнодушно относятся к переживаниям других, проявляют несдержанность. Поэтому наша главная задача - создание благоприятной среды, выработка активной жизненной позиции и вовлечение их в полноценную практическую деятельность в интересах общества.
Социально-реабилитационный процесс позволяет повысить уровень ответственности, личной сопричастности к событиям, происходящим в городе, осознание своего долга, социального статуса. Очень важно воспитание юных граждан на героических страницах истории страны, на ратных и трудовых подвигах.
Марина СНЕГИРЕВА.