На дистанции – корифеи

- Возраст в паспорте? Ну и что. Не повод сидеть на лавочке и «обрастать мхом». Летом – спортивная ходьба, зимой – лыжи. Не каждый день, конечно. Благо, что Балановский лес совсем рядом, - рассказывает житель Александровки Борис Смирнов. - А с прошлого года вместе с детьми хожу в бассейн.
Для своих лет участник районной спартакиады пенсионеров выглядел действительно хорошо. Побеседовать с ним и его товарищами по спорту мне удалось в стенах спорткомплекса «Локомотив». Настольный теннис, дартс, теннис, кросс и даже плавание .Словом, людям физически неактивным делать там было нечего. А для любителей интеллектуального спорта поставлены шахматные столики.
- Подобных олимпиад мы еще не проводили. По результатам соревнований уже на городском этапе район представит команда из восьми человек. Отмечу, что принять участие в районном отборе могли все желающие. Критерием была справка лечащего врача о допустимости физической нагрузки, - объяснил начальник Управления по социально-гуманитарным вопросам администрации района Егор Сорокин, - что вполне понятно: многим участникам перевалило за семьдесят.
Желание проводить досуг активно у пожилых есть. А как обстоит дело с возможностью? Выяснилось, что вполне неплохо. Например, в той же «Аквитании» можно поплавать и заниматься фитнесом – с большой скидкой. Поразмышлять над шахматной доской можно в лицее № 44 и Совете ветеранов. Да и легкоатлетическими соревнованиями демчан давно не удивишь. Так же, как и лыжными гонками.
Хотя Гафур Кускильдин, например, без раздумий направился к шахматному столу. Страсть к этой игре объяснил просто: когда служил в армии, другого досуга не было. «Помню, как вернулся домой – в одной руке чемодан, в другой – коробка с шахматами. Купил их прямо по пути с поезда», - рассказывает мужчина.
Кадрия Фаттахова – любительница плавания.
- Когда впервые проплыла пятидесятиметровку? Если не ошибаюсь, в 1957 году. Я тогда как раз пошла в первый класс. Здоровье было слабое, и отец решил – будем укреплять. Бассейны тогда были лишь в центральной части города. Но мы себя хорошо чувствовали и на берегах Демы, - рассказывает она, - так и втянулась. Потом был институт, где занималась уже в секции.
Вообще, большое количество женщин, участвовавших в состязаниях, приятно удивило. Так, лучшей в шахматах была признана Миннигуль Масагутова. А Наталья Кулакова продемонстрировала завидную ловкость в дартсе и настольном теннисе. Быстрее всех на беговой дорожке оказалась Елена Ярополова. А самой меткой в стрельбе стала Людмила Петрова. Впрочем, мужчины выступили не менее достойно. Лучшими в своих видах стали Иван Кудя, Владимир Елпаев, Василий Семенов.
Иван БЕГМА