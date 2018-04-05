Под аккомпанемент Абдразакова

Вчера Народный артист Башкортостана и Татарстана, обладатель двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков провел мастер-класс в Шаляпинском зале Института искусств.
В Уфу он прибыл, чтобы провести в родном городе Международный музыкальный фестиваль, который приурочен к 20-летию творческой деятельности артиста. В пятницу финальным аккордом станет гала-концерт на сцене Башкирского театра оперы и балета.
Абдразаков говорит, что организация и проведение фестиваля – логичный итог его многолетней работы с момента дебюта на сцене Мариинки. Поддержка и помощь талантливым певцам – для него одна из главных задач. Когда-то и сам он был студентом Уфимского института искусств на курсе педагога Миляуши Муртазиной. В альма-матер Ильдар уже приезжал несколько лет назад. А сегодня участниками его мастер-класса стали обладатели низких мужских голосов - студенты кафедры сольного пения: Рим Рахимов, Салават Киекбаев, Илья Морозов, Артур Хисамов, Сергей Еромченко.
25 апреля фестивальную программу продолжит благотворительный концерт на сцене ГКЗ «Башкортостан». Под аккомпанемент оркестра Ильдар Абдразаков исполнит известные арии в дуэте с солистом Мариинского театра тенором Сергеем Скороходовым. Все вырученные средства пойдут на реализацию программ Благотворительного образовательного фонда «Мархамат».
Марина СНЕГИРЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.