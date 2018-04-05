Суровые, справедливые и… спортивные

В этот раз организатором регионального турнира по мини-футболу среди вершителей правосудия стал Советский районный суд Уфы. На чемпионат съехались представители судебного сообщества практически из всех городов и районов республики.
Из восьми представленных команд, безусловно, самой сильной был «Центр»: практически все его игроки входят в основной состав сборной республики.
Ее идейный вдохновитель и организатор - судья Верховного суда РБ Ильдар Канбеков. Еще в 2008 году он собрал самых спортивных коллег, и они отправились в Ижевск на кубок Приволжского Федерального округа. Понемногу набирались мастерства и вскоре уже стали входить в тройку призеров. 2014 год стал самым удачным. В Бавлах (Татарстан) – «Центр» завоевал первенство. Второе место заняла сборная Удмуртии, третье — команда Самарской области, хозяева оказались на четвертом. А председатель Советского районного суда Уфы Рустам Гайнетдинов был признан лучшим нападающим.
В этом году чемпионат пройдет в Саранске, поэтому необходимо не только наработать форму, но и влить в команду свежую кровь.
И на турнире Ильдар Зуфарович Канбеков (который также не раз становился лучшим игроком), внимательно приглядывался к коллегам.
- Так получилось, что в сборную помимо меня входят еще представители нашего суда - Виктор Иванов, Сергей Богомазов, Эдуард Уразбахтин. Несмотря на большую загруженность, стараемся выкроить время для тренировок, - пояснил Рустам Гайнетдинов.
Турнир собрал и немало болельщиков: для них это прекрасная возможность пообщаться в неформальной обстановке. Самым маленьким оказался четырехлетний Арслан. Его мама - Алина Абузарова в Советском суде Уфы ведет ежедневный прием граждан. Возвращается с работы ближе к 22.00, когда ребенок уже спит. Чтобы малыш не отвык от мамы, в обед бабушка приводит его к Алине, чтобы они смогли погулять и пообщаться.
Участники турнира были единодушны во мнении, что соревнования стали не только праздником спорта, но и теплой встречей коллег и добрых друзей. Безусловно, мини-футбол стал одним из самых популярных видов спорта в судейском сообществе. В то же время представители Фемиды с успехом участвуют и в других состязаниях – лыжных годках, легкоатлетическом кроссе, бильярде. Главное – развивать добрые традиции, культивировать здоровый образ жизни.
Ирина ШИПУНОВА.
Играет «Центр»;
Самый юный болельщик Арслан Абузаров.
Фото автора.