В лабиринте Библиосумерек

«Лучше всех», «Семейный фотоальбом», «Литературный лабиринт», «В гостях у сказки», «Орел и решка» - нет, я не перечисляю популярные передачи телевидения, это - программа «Библиосумерек», которые прошли в Центральной детской библиотеке имени Шагита Худайбердина.
- Оказаться среди героев популярных шоу? Почему бы нет, и мы отправились туда.
…Гостей встречали веселые и добрые персонажи мультфильмов, помогали быстро сориентироваться, и книгочеи сразу поспешали на необычные творческие площадки.
Нужно сказать, Всероссийская акция всегда собирает большой круг друзей - малышей, учащихся, детей и взрослых. Многие юные читатели пришли с родителями, бабушками. В каждой «студии» (вслед за библиотекарями используем терминологию телевидения, чтобы подчеркнуть идею, которую они решили реализовать), ныне было оживленно. Кто хочет быстро научиться танцевать джигу? В этот день давали мастер-класс по шотландским танцам, и звуки волынки привлекли желающих красиво двигаться на танцполе. Сделать своими руками птицу счастья? Берем в руки ножницы, клей, цветную бумагу, внимательно слушаем, и вот она в наших руках. Вы умеете играть на скрипке, петь, танцевать, читать стихи? Таланты ожидала аудитория в музыкальном зале. Сделать семейный альбом? Тоже не проблема. Фотограф просит лишь улыбнуться, и снимок на память готов.
Словом, в этот день каждый нашел здесь для себя увлекательные занятия. А если немного устал, то его ждал вкусный чай с выпечкой в библиокафе, где проводился конкурс на лучший семейный рецепт.
Пока юные друзья «Гарри Поттера» «кочевали» с одной студии на другую, читатели постарше знакомились с выставками. К примеру, внимание привлекли виртуальные книги, которые можно читать с помощью приложения в гаджете (сотовый телефон, планшет, компьютер), или принять участие в шашечном турнире, а самые маленькие развлекались на «Шоу мыльных пузырей» или шли смотреть представление театра на ладошке.
- Мы приходим сюда регулярно, берем книги для самых маленьких, посещаем уроки «Библиосика» (развитие речи, чтение для самых маленьких), - говорит молодая мама двух очаровательных малышек Наталья. - И на празднике нам очень понравилось, слушали и смотрели театрализованную сказку (здешние библиотекари - настоящие фантазеры, перевоплотились в героев самых популярных детских произведений и разыгрывали представления).
- Живем рядом, приходим сюда с внучкой, - вступает в беседу еще одна посетительница, - и для нас обеим находятся здесь интересные издания. Сегодня много интресного увидели и научились, к примеру, на мастер-классе расписали своими руками тарелку, дома еще потренируемся, - говорит Анна Валентиновна, бабушка семилетней Маруси.
- В течение года у нас проходит немало интересных акций, и круг читателей пополнялся, - говорят библиотекари. - К нам приходят не только школьники, но и студенты колледжей, пенсионеры – для всех находится нужная информация.
Лилия ЗИМИНА.
Фото автора.