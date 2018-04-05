Уют домашних стен

В разгар субботников одной из самых весомых сил генеральной уборки становятся сотрудники УЖХ района и жилищно-эксплуатационных участков. В их ведении находятся 839 домов и 3 879 квартир, 847 тысяч «квадратов» заасфальтированных дворов и 1978 тысяч – газонов.
Большинство многоэтажек введены в эксплуатацию до 1980 года. А 36 домов – довоенные. Девятиэтажек - 224, а пятиэтажек – 310. Но, несмотря на все сложности, есть и успехи. Так, в конкурсе «Лучший совет многоквартирного дома» по итогам 2017-го первое место в номинации «Дом без долгов» заняла многоэтажка №39 по улице Нежинской с домкомом Рафаэлем Каримовым.
Согласно краткосрочному плану реализации Республиканской программы капитального ремонта в прошлом году работы по 119 видам выполнены в 98 жилых домах. В том числе в тех, что признаны памятниками архитектуры: ул. Архитектурная, 4, 8, 10, ул. Сельская Богородская, 15. В домах утеплили стены, установили узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, что поможет существенно сэкономить ресурсы. В 20 многоэтажках отремонтированы розлив холодной и горячей воды, центрального отопления, кровли, лестничные клетки.
В планах на нынешний год отремонтировать 128 домов (150 видов ремонта).
В 2017-м многие дворы района преобразились благодаря программе формирования современной городской среды. Улучшили свой облик 17 объектов: ул. Транспортная, 26, 28, Невского, 3, 5/1, 7, Первомайская, 43а, 44/1, Хакимова, 8, Стадионная, 3, 5, 7, Гвардейская, 58, 60, 62, Высоковольтная, 16, 20, Сельская, 6. В них благоустроены детские и спортивные площадки, заасфальтированы проезжие части дорог и тротуары, обустроены дополнительные парковочные места.
По программе «Благоустройство дворовых территорий на основе проектов поддержки местных инициатив» установлено 14 детских игровых комплексов в Черниковке и Инорсе. Также по ул. Ферина, 22 установлен современный турниковый комплекс с резиновым покрытием. Из-за неблагоприятных погодных условий выполнение некоторых работ на данных объектах перенесено на 2018 год.
По программе «Реальные дела» партии «Единая Россия» установлены детские площадки с современными спортивно-игровыми комплексами по ул. Свободы, 6, Интернациональной, 91, бульвару Плеханова, 9, Черниковской, 75/2, Коммунальной, 5, Татышлинской, 2а.
Также в этом году планируется произвести замену контейнеров старого образца на современные по 15 адресам, всего - 41 евроконтейнер.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ