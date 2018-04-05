Уборка с оранжевым настроением

Десятки неравнодушных демчан приняли участие в разноцветном субботнике.
Среди них - сотрудники районной администрации, учащиеся школы № 113, башкирской гимназии №102, спортсмены, педагоги и воспитанники эколого-биологического центра «Росток», а также молодежный совет РЖД при Эксплуатационном локомотивном депо Уфа.
- Субботник мы назвали разноцветным, так как хотели привнести в традиционное мероприятие немного красок и веселья. Почему оранжевый? Этот цвет символизирует энергию, активность, целеустремленность, - рассказала координатор проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева.
С утра в лесопарковой зоне «Баланово» кипела работа. Главные атрибуты собравшихся - разноцветные мешки и оранжевые косынки. Первые результаты были заметны уже через час. Старые покрышки, доски и даже обломки старой мебели – мусорная куча росла на глазах. А пройдясь граблями по листьям, залежавшимся еще с осени, стало видно свежую землю, отдохнувшую и готовую покрыться свежей травой.
В небольших перерывах между уборкой территории активистов ждали конкурсы, а после завершения работ - чаепитие и угощение настоящим узбекским пловом. Для его приготовления потратили по 15 килограммов риса и мяса. Блюдо отведали около ста человек.
Почему субботнее утро решено было провести именно здесь, мы поинтересовались у Виктора Петрова.
- Мы все живем в этом районе, многие каждый день ходят через этот парк. А сегодня общими усилиями навели порядок, а значит, сделали место, где живем немного лучше, - сказал он.
Мероприятие имело благотворительный характер. Вырученные средства за сортировку отходов и переработку сырья направят на реабилитацию семилетнего Эльдара Сафронова, страдающего тяжелой формой ДЦП.
Субботники также прошли во всех учреждениях образования, медицины. К наведению порядка и чистоты приступили и жители многоэтажек. В результате территории освободили от прошлогодней листвы и накопившегося за зиму песка на тротуарах и проезжей части, привели в надлежащий вид обочины, окрасили бордюры.
МарияАПКАРИМОВА.
Корзинка
На субботник вышли в этот день более 10500 человек. Было задействовано 92 единицы техники, вывезено около 300 куб. м мусора. Отремонтировано 60 квадратных метров дорожного полотна.