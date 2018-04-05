Уборка с оранжевым настроением

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Макрон призвал к пересмотру СВПД Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по СВПД.

Лидер оппозиции: Армения предпочитает Россию Евросоюзу Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что выступает против улучшения отношений с Евросоюзом в ущерб отношениям с Россией, сообщает ТАСС.