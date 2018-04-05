Золотое правило кадров

- Чиновник должен болеть за общее дело, - считает начальник отдела по работе с кадрами администрации района Наталья Акрамова.
В юности она мечтала стать модельером, окончила техникум легкой промышленности, после чего отучилась в институте на экономиста. Когда пришла работать на кожгалантерейную фабрику, Наталье поручили вести кадровый учет. С этого и началась ее трудовая биография.
В администрацию района пришла в 1996 году главным специалистом. Ее наставником и учителем стала заместитель главы Александра Панкратьева - человек, имеющий колоссальный опыт работы в органах власти.
- С тех пор многое изменилось, - говорит Наталья Дмитриевна. – Работать стало сложнее. С 2003 года появились муниципальные образования, служащие в соответствии с Законом о противодействии коррупции должны подавать декларацию о доходах на себя, своих жен и несовершеннолетних детей. В связи с чем возрос объем работы. Кроме того, кадровая службы занимается приемом и увольнением руководителей муниципальных учреждений.
Важная часть работы - подбор персонала. Сегодня в чиновники принимают на конкурсной основе. В задачу Акрамовой как секретаря комиссии входят прием и проверка документов, собеседование, тестирование претендентов. В зависимости от направления деятельности состав членов комиссии меняется, но Наталья Дмитриевна работает в ней на постоянной основе.
- Муниципальная служба – неплохой старт в карьере, - уверена она. - Сегодня средний возраст служащих администрации – 39 лет. Мы стараемся соблюдать золотое правило: баланс молодых кадров и специалистов среднего и зрелого возрастов.
- На что вы обращаете внимание при собеседовании?
- На все. По пунктуальности уже можно судить об ответственности претендента. Смотрим на то, как человек заполнил документы, есть ли грамматические ошибки, правильно ли сформулированы предложения. В последние годы грамотность упала, поэтому проводим тесты по русскому языку. Обращаем внимание на внешний вид.
- Какой возрастной ценз при приеме на работу на госслужбу?
- До 65 лет. В моей практике самым зрелым конкурсантом стал мужчина 1964 года рождения.
- Вы его приняли?
- Нет. Он сам не захотел. Зарплата не устроила.
Наталья Дмитриевна - коренная уфимка, большую часть жизни прожила в Черниковке, а сегодня ездит сюда на работу. Любимые места: парк Победы, Театр кукол, и конечно дом-книжка – ориентир здания администрации.
- В нашей профессии важны терпение, тактичность, умение доходчиво объяснить человеку, что от него требуется, и конечно, ответственность, - говорит она.
Светлана ЯНОВА.