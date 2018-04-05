К Дню знаний – новая школа

Школа №1 включена в перечень юбилейных объектов к 100-летию Башкортостана. В ходе рабочего визита с ее реконструкцией ознакомился глава администрации Уфы Ирек Ялалов.
Напомним, к обновлению и строительству корпусов учебного заведения приступили в июне 2017 года. Срок выполнения работ – конец 2018 года. Строители прилагают все усилия для того, чтобы объект был готов уже к 1 сентября текущего года.
В первую очередь мэр осмотрел строительную площадку, отремонтированные классы и оценил темпы ведения работ, их соответствие установленному графику.
На сегодняшний день полностью отстроены все четыре этажа нового здания школы. Ведется наружная отделка, внутренние и штукатурные работы. Установка окон выполнена на 95%, кровля – 80%. В реконструируемом здании завершена стяжка полов и шпаклевка стен и потолков, продолжаются внутренние отделочные работы.
Отдельное внимание было уделено вопросам общей и пожарной безопасности в новой школе, а также соответствию качества используемых при строительстве материалов.
- Для нас это - очень важный объект, потому что он является практически пилотным проектом для реализации программы реновации уфимских школ. На сегодняшний день около 40 школ нуждаются в обновлении, – подчеркнул Ирек Ялалов.
Он обратил внимание на качественное решение вопросов освещения территории, внешнего оформления фасадов школы, а также водоотведения. Глава столичного муниципалитета подчеркнул, что все объекты, которые сейчас проектируются и будут строиться за счет бюджетного финансирования, должны быть образцовыми с точки зрения отвода ливневых и талых вод.
В выездном совещании приняли участие также заместитель главы администрации Артур Хромец, глава администрации Ленинского района Дмитрий Масютин, представители заказчика, подрядной организации.
- Все работы на сегодняшний день ведутся согласно графику, - отметил генеральный директор ООО «Строительный трест № 10» Валерий Мансуров. - Ежедневно на объекте трудятся более 150 рабочих. Уже в мае планируется приступить к благоустроительным работам пришкольной и прилегающей территории.
После открытия школы учащиеся смогут посещать дополнительные занятия, не выходя из здания. Планом предусмотрено 2 спортзала, зал ритмики и хореографии, игровые для групп продленного дня, библиотека – информационный центр, актовый зал на 315 посадочных мест и другие помещения для полноценного учебного процесса школы, рассчитанной на 775 мест.
Борис ЗИНОВ.