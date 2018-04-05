Не только природа, но и человек постарался

Вчера на территории республики зафиксирован рост уровня воды в реках. Наибольший отмечен на Уфимке. В районе Шакши - на 77 см и достиг 211 см, в районе Красной горки – на 62 см (373 см), на Белой в районе Андреевки река поднялась на 46 см и достигла 358 см.
От половодья пострадали пригороды Уфы. Стихию удалось остановить в поселке Зубово, который значительно пострадал от нахлынувшей воды. Там затопило сразу несколько улиц. На сегодня подтопленными остаются 14 придомовых территорий и 1 дом. Спасатели продолжают откачивать воду. Из городских поселков частично пострадали Дудкино, Чесноковка, а в Жилино под водой оказались 16 подворий.
Почему разгулялась стихия? Ведь после малоснежной зимы можно было ожидать, что в этом году паводок обойдет нас стороной? Как говорят специалисты, именно отсутствие снега стало его причиной. Незащищенный снежным одеялом грунт промерз на глубину около двух метров. При резком потеплении вода, не успевая впитаться в землю, потекла в поселки.
Впрочем, жилинцы не в первый раз сталкиваются с разгулявшейся стихией, ведь проблемы, обусловленные отсутствием системы водоотводных каналов, преследуют владельцев загородных домов уже несколько лет. В основном страдают новые районы: улицы Изумрудная, Манежная, Семейная, Романтиков, Апельсиновые переулки, а также новостройки, возведенные на изначально не пригодных для этого землях. Более того, строительство новых объектов нарушило систему мелиорационных каналов, созданных еще в советские времена. Сейчас жители поселка совместно с отделом по работе с отдаленными территориями Октябрьского района восстанавливают ее. Осенью была проведена масштабная работа: в поле рядом с трассой выкопан отстойник на 30 куб. метров, вдоль улиц проведены каналы. Результат трудов был заметен сразу, но одним махом проблемы решить не удалось.
Как оказалось, вырытые каналы требуют постоянного ухода, укрепления стен и очистки, но не все осознают необходимость такого труда. Вот на Манежной, например, русла каналов были заботливо расчищены еще две недели назад, когда снег только начал подтаивать – дружные соседи вышли на субботник загодя, поэтому на их участках воды ненамного больше, чем в другие весны. Такое единодушие наблюдается далеко не везде.
Проблем добавляют застройщики – для новых таунхаусов они проложили насыпную дорогу, попутно разрушив дамбу, возведенную жителями для защиты от подтопления. Теперь вода находит обходной путь по огородам и подвалам новостроек.
Единственный канал, понижающий уровень озера в центре поселения, оказался полузасыпан, а на его берегу вырос небольшой каменный дом. Почему горе-строитель не отступил от берега хотя бы сто метров? Кто дал разрешение на строительство? Где владелец нелегальной усадьбы? Нет ответа. Вокруг горы бетонных блоков, песка и глины: тяжелая техника, способная расчистить канал, к руслу не проберется. При этом расширение протоки жизненно необходимо, иначе озерные воды накроют единственную дорогу, связывающую старые и новые районы поселка.
Сейчас вода отступила. Совместными трудами администрации района, спасателей и активистов прочищены русла и дренажные трубы, возведены новые дамбы. Но обходиться полумерами в дальнейшем будет все сложнее.
- Нужны геодезические исследования, комплексный проект мелиорации и жесткий контроль за вновь возводимыми кварталами, - считают жилинцы.
Юлия ПАХОМОВА.
Корзинка
Как сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, из 973 случаев, зарегистрированных в республике с начала весеннего половодья, на контроле остаются 46. Но на текущей неделе ожидается рост уровня воды в крупных реках республики. Поэтому жителям территорий, попадающих в зону возможного подтопления, рекомендовано предпринять меры, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.