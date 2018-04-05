Приближая звезды

Мальчишки и девчонки всех времен мечтают о космосе. В этом еще раз убеждаешься при посещении выставки детского технического творчества школ района, посвященной Всемирному дню авиации и космонавтики.
- Проект летательного аппарата, экраноплана, незаменим как для военных целей, так и для грузовых перевозок, - рассказывает изобретатель из гимназии №39 Федор Антаков. – За счет аэродинамической трубы он может развивать скорость в 300-400 км в час, а также передвигаться по воде. А защитный экран делает его практически невидимым.
Второклассник Искандер Хашаев представил манипулятор руки – кисть робота, которая может помочь человеку в некоторых работах. А четвероклассник Алексей Крапачев уверен, что его луноходом можно управлять с Земли. Фантазии ребят, подкрепленные макетами изобретений, поражают вселенской смелостью и познаниями. Кстати, на муниципальном этапе Республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина ученики гимназий №39 и №91 показали хорошие результаты почти по всем дисциплинам и заняли первые места. А награждали лучших умников Герои России, чья история легла в основу известного фильма «Кандагар» - командир экипажа Ил-76 Владимир Шарпатов и командир экипажа Ми-8 Владимир Алимов.
На втором этаже Центра образования № 35 развернулась фотовыставка, рассказывающая о лагере будущих космонавтов из Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Султанова. Ежегодно в деревне Калиновка Давлекановского района летом отдыхают не только девчонки и мальчишки стран СНГ, но и дальнего зарубежья.
На сцене, где выступили юные артисты и их педагоги, депутат Госсобрания – Курултая РБ Вячеслав Аброщенко вручил почетную грамоту директору гимназии № 93 Гузаль Адуллиной за активное участие в работе аэрокосмической школы.
Перед мероприятием состоялось торжественное возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина перед новым корпусом УГАТУ. Почтить память первого человека, побывавшего в космосе, пришли заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, заместитель главы администрации района Уфы Иван Иванов, проректор УГАТУ Александр Чистиченко.
- 12 апреля 1961 года состоялось величайшее событие в истории цивилизации – первый полет человека в космос. С тех пор этот великий день отмечаем все вместе, – отметил Сынтимир Биктмирович. – И я надеюсь, что из числа наших юных уфимцев когда-то выйдут будущие космонавты.
В сквере «Волна» также отметили День космонавтики. Сотрудник Управления общественной безопасности Ринат Валеев рассказал ребятам о службе на космодроме «Байконур». Ребята с замиранием слушали самый впечатляющий момент истории - запуск космических кораблей. Потом им представилась возможность самим побывать в роли астронавтов: подростки брали пробу грунта, выстраивали Солнечную систему из планет, располагали звезды по созвездиям и расшифровывали послания.
- Очень интересно открывать другие миры, хочу стать космонавтом, - сказал знакомую фразу лицеист Ильдар Насыров.
Зиля БАДРИЕВА.