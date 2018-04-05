Важно быть востребованным

Работа - не только зарплата, стабильность, но и реализация себя как личности. Однако если ты здоров, найти работу не так уж и сложно, а если - инвалид? Как Филиал государственного казенного учреждения Центра занятости населения Уфы по Кировскому району помогает им трудоустроиться? Об этом наша беседа с его директором Альбертом Хусаиновым.
- Много ли инвалидов на учете, которые стремятся работать?
- В районе 2011 инвалидов трудоспособного возраста, более 550 трудятся. На учете в качестве безработных состоят 60. Желающих работать немало, но проблема в том, что не все вакансии подходят для них. Предложения есть, но они не соответствуют спросу, в этом вся проблема. Нужны квалифицированные специалисты, а их среди данной категории соискателей немного. Влияет еще и характер заболевания и физические возможности инвалида.
Нужно еще сказать, что когда человек где-то устроен, то даже получив инвалидность второй или третьей степени, он стремится все-таки остаться на прежнем месте, если условия труда позволяют.
- А если же условий и возможности нет?
- Помогаем найти другую работу, в том числе и переобучить. Для инвалидов очень важна занятость, чтобы чувствовать себя полноправными членами общества. Немаловажен и факт дополнительного заработка. Да, есть категория тех, кто довольствуется пособием по инвалидности, но есть семейные, с детьми, которых нужно поставить на ноги.
- Какие существуют программы, направленные на их трудоустройство?
- Первое - установление квоты для приема на работу и выделение минимального количества специализированных мест для них. Второе - осуществление финансово-кредитной политики в отношении предприятий, применяющих труд инвалидов. Третье – создание специализированных условий в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. И четвертое - создание условий для предпринимательской деятельности, организация обучения новым профессиям.
Остановлюсь на следующей важной информации. В конце марта принято постановление правительства республики № 117 «О внесении изменений в «Положение об установлении квоты для приема на работу инвалидов в РБ».
- Расскажите об этом подробнее.
- Внесены изменения в порядок квотирования рабочих мест для инвалидов. Для полного охвата предприятий предусмотрено самостоятельное ежеквартальное (в связи с изменяющейся среднесписочной численностью работников) установление квоты руководителями предприятий. Таким образом, они самостоятельно определяют и устанавливают ее на своем предприятии.
В Положении предусмотрены меры повышения эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, предлагаемые Федеральной службой по труду и занятости, включая: аренду рабочих мест в иных организациях на договорных условиях в случае отсутствия возможности приема инвалида в счет установленной квоты в своей организации; финансирование создания и оборудования рабочих мест в счет установленной квоты в организациях, находящихся в собственности общественных объединений инвалидов; создание совместных рабочих мест в счет квоты, размещение производственных заказов на специализированных предприятиях общественных организаций инвалидов.
Наличие указанных альтернатив позволит выбрать наиболее благоприятный для бизнеса способ выполнения квоты. (Текст постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Республики Башкортостан 29 марта 2018 года.)
- То есть если раньше квоты были только на отдельных предприятиях, то сейчас устанавливают квоту все?
- Да, с численностью работающих более 35 человек. Не менее двух процентов от среднесписочной численности работающих. То есть если на предприятии работают сто человек, то двое из них - инвалиды.
- Сейчас создаются места?
- Да, порядка 100 предприятий района в соответствии с квотой выделили рабочие места для инвалидов. Недавно провели специализированную ярмарку вакансий, где работодатели (охранное предприятие и предприятие бытового обслуживания) напрямую общались с инвалидами, желающими трудоустроиться.
- Какие еще есть направления?
- Стажировка инвалидов. Мы заключаем договор с предприятием и выделяем субсидии на возмещение части затрат, понесенных на организацию стажировки инвалидов, в том числе на оплату труда инвалидов и на оплату труда наставников. Предоставляем субсидии работодателям на возмещение затрат в связи с применением труда инвалидов. Субсидии в размере от 80 тыс. до 100 тыс. предоставляются на возмещение затрат, связанных с применением труда инвалидов, включая организацию рабочего места, создание инфраструктуры и их адаптацию.
- Есть ли примеры успешного трудоустройства?
- Инвалиды по зрению были трудоустроены массажистами в медицинские учреждения. Совместно с Общественной организацией инвалидов-колясочников «Альтернатива» были созданы рабочие места для трудоустройства инвалидов.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ