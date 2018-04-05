С чего начинается дом?

В Деме много семейных династий железнодорожников. Одна из них – Талаевы. Сергей машинист в депо, а его отец Александр Иванович, посвятивший железной дороге более сорока лет - председатель ветеранского объединения моторовагонного депо ТЧ-21.
- Я - коренной демчанин. Когда был маленьким, мы жили в той части, где сейчас находится вьетнамский рынок. В то время всю его территорию занимали бараки, в которых преимущественно жили железнодорожники, - начал свой рассказ Александр Иванович. – Сначала наша улица называлась Чапаева, потом Вахтангова. Сейчас их уж нет. А затем мы переехали в новый многоквартирный дом на Таллинской. И по сей день живем здесь.
Родители нашего собеседника тоже трудились на железной дороге. Отец – кочегаром на паровозе. Талаев вспоминает, что на нем было сложно. Ходил он медленно, и поездки даже на короткие расстояния занимали длительное время. Например, в Кропачево – около суток. На подъемах, чтобы тяжелая махина не буксовала, кочегарам приходилось быстро-быстро подкидывать в топку угля. Мама была помощником машиниста. Потом у нее один за другим родилось трое детей, и она ушла из профессии, и больше не вернулась – начало подводить здоровье. В 60-е годы на смену паровозам пришли тепловозы. Тесть Александра Ивановича тоже посвятил железной дороге 26 лет, из них 19 работал строймастером в СМП-620.
Сам он, вернувшись со службы в армии, 8 лет проработал в депо слесарем, потом был назначен бригадиром по санитарному обслуживанию электропоездов. На станциях проверял качество уборки, снабжал бригаду необходимым инвентарем. Уйдя на заслуженный отдых, продолжает вести активную общественную работу.
- Дема гордится именами Героев Советского Союза Ивана Рыбалко и Александра Степанова, Героев Социалистического Труда Рашида Манурова и Федора Крекова, участников парада Победы на Красной площади Андрея Староверова и Льва Благодетелева, - рассказывает он. - Они захоронены на демских кладбищах. Мы следим за состоянием их могил, а уход за могилой Рыбалко, у которого не осталось близких родственников, взяли в обязанность. После армии, придя работать в депо, еще застал Крекова и Мансурова. Правда, тесно общаться с ними не довелось. Все-таки я был значительно моложе, да и трудились мы в разных цехах, они в транспортном, а я в ремонтном.
Жизнь с тех пор сильно изменилась. Александр Иванович вспоминает, что Дема как поселок железнодорожников начиналась с улицы Центральной, а затем стала прирастать новыми зданиями, стремительно развиваясь.
- Там, где сейчас пересекаются улицы Правды и Таллинская, во времена моего детства был небольшой водоем, - вспоминает он. В нем мы удили рыбу, катались на плотах. Потом все это засыпали и построили новый поселок. Отрадно, что район год от года становится краше.
Альбина ЗУБАРЕВА.
Фото автора.