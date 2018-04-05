С чего начинается дом?

Спасатели потушили возгорание в торговом центре «Фокус» в центре Архангельска, сообщает областной главк МЧС.

Израиль отказался подтвердить свое участие в новой атаке на Сирию

Армия Израиля отказалась подтверждать свое участие в атаке на базу Шайрат в провинции Хомс в Сирии.