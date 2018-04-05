К форс-мажору готовы

От Северного автовокзала до Староалександровки минут 10 езды на автомобиле. На берегу Белой расположились 150 домов, в поселке живут около 200 человек.
Много лет люди жили в ожидании сноса - до заводов рукой подать. Но с приходом новых технологий и появлением современных очистных сооружений выбросов стало меньше. И сельчане стали обустраиваться основательно, в поселке появились добротные дома.
Центральная улица с говорящим названием Заливная тянется вдоль асфальтированной дороги, построенной в 2014 году.
- Раньше нас постоянно подтапливало, вода в реке поднималась на восемь метров, - рассказывает Наталья Шишкина. – Тогда мы оказывались как на острове, приходилось добираться до сухого места на лодке. Самое серьезное происшествие было в 1979 году, вода тогда пришла в дома и почти заполнила погреба.
С тех пор многое изменилось, и те времена, когда по реке плыли бани, подхваченные Белой, прошли.
После того как дорогу подняли почти на метр, стало безопаснее.
- Когда построили две электростанции - Юмагузинскую и Павловскую, то уровень воды стал регулироваться, - информирует нас начальник Управления ГЗ по Орджоникидзевскому району Урал Шагизиганов. - Но причина не только в человеческом «участии», но и в обмелении реки, которая с каждым годом все меньше пригодна для судоходства.
В прошлом году, несмотря на рекордное количество снега, поселок не затопляло. В этом году резкое потепление уже принесло сюрпризы, поэтому прогноз составляется в расчете на самый неблагоприятный исход. Волна от Павловки доберется за 40 минут, и неподготовленные люди не успеют выбраться из зоны затопления.
В Староалександровке в зоне риска находятся две улицы, на которых расположено 69 жилых домов и проживают около 115 человек.
- Как показывает практика, большинство готовятся к подъему воды заранее, - говорит начальник ОПП по Орджоникидзевскому району Айрат Арсланов. - Но есть и те, кто переехал относительно недавно, и наша задача - помочь им в подготовке и научить действовать в сложных ситуациях. Помимо этого, с жителями проводится работа по профилактике пожаров – инструктажи, осмотры электрического и печного оборудования.
В ходе подомового обхода пожарные посетили всех жителей, проживающих в зоне возможного подтопления. Почти в каждом доме уже наготове стоят лодки, а ценные вещи, документы и электроприборы подняты на безопасный уровень. На экстренный случай запланировано развертывание пункта временного размещения в Городском Дворце культуры. Эвакуированных обеспечат питанием, постельными принадлежностями (матрас, подушка, одеяло, постельное белье), а в случае необходимости - медицинской помощью.
Саша БЕЛОВА.