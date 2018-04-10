Весна пришла в город

Наконец-то, дошло загулявшее где-то тепло. Оно поднимает настроение, но добавляет свои хлопоты. Чтобы столица похорошела после зимней спячки, нужно приложить немало усилий...
Коммунальщики открыли сезон
Снежный покров спадает, обнажая залежи мусора, и мы видим – без субботников не обойтись. 14 и 21 апреля состоятся общегородские, к участию в которых приглашаются не только работники предприятий, но и все неравнодушные граждане. Можно просто выйти в свой двор и привести в порядок прилегающие к дому участки. Однако 7 апреля первыми сезон открыли коммунальщики.
В акции участвовали дворники, трактористы, слесари, уборщицы, кровельщики, административный персонал.
У остановки транспорта «Фирма «Мир» работники местного ЖЭУ ворошили снег.
- Чтобы он быстрее стаял и газоны открылись, - рассказала Миляуша Загитова. – Скоро установится стабильно теплая погода, и надо будет высаживать цветы.
Такая же картина развернулась на улице имени Округа Галле – люди в оранжевых жилетах орудовали лопатами, очищая тротуары. Открылись обочины и дороги для пешеходов и вдоль улицы Пархоменко. А во дворах по Цюрупы проезжую часть чистили от снега, обрезали ветки и очищали от мусора. На Ленина отмывали остановочные павильоны.
Всего в этот день на очистку улиц и дворов вышли 950 дворников и еще 500 привлеченных работников районных предприятий УЖХ, было задействовано около 150 единиц техники.
Карта в помощь!
Улица Ладыгина, конечно, не проспект. Тем не менее движение здесь достаточно плотное. Под давлением колес автомобилей асфальт выщербился, появились ямы. Но сегодня участок уже взяли в работу городские дорожники.
Состав асфальта - литой, холодный. Значит, можно применять уже весной, при температуре до минус 10 градусов.
Пока вязкая масса плавится в специальном бункере, в ход идут отбойные молотки. Края ямы покрыты мелкими трещинами и потому стесываются на несколько сантиметров. Получившаяся крошка называется «шубур». Позже ее можно будет вновь пустить в дело: например, при варке того же нового асфальта.
Датчик температуры в плавилке показывает сто с лишним градусов, стрелка медленно продолжает двигаться. Должно быть не менее 140. Пока же колдобина чистится сжатым воздухом. Освобожденный от пыли и грязи дорожный бетон плотнее сцепится с битумной эмульсией. А уже та, в свою очередь – с новым асфальтом.
- Делаем временную заплатку. Ее задача продержаться до лета, когда уже можно будет применить горячий асфальтобетон. Он более долговечен и устойчив, - объясняют дорожники, - а сейчас залитой массе надо остыть, выстояться. Только потом уберем ограждение.
Работы ведутся в рамках «Интерактивной карты ямочного ремонта». Их можно назвать дополнением к тем, что запланированы официально. На вчерашний день на нее поступило уже 400 заявок, исполнено 170. Есть у ремонтников и свой график очередности.
- Первым делом проходим улицы, несущие основную транспортную нагрузку, затем - прилегающие к ним. Так или иначе, отремонтируем все участки, которые есть в списке. О темпах за себя говорят цифры: только в одном из районов за последние сутки было израсходовано шесть тонн асфальтобетона.
Пока реки спят
Первой затопило Нижегородку. Однако не из-за паводка, а потому что рельеф местности, напоминающий чашу, собирает на улицах микрорайона талые воды.
В конце прошлой недели жителям улицы Грозненской пришлось вытащить резиновые сапоги, чтобы выйти из дома. Водители пускались в объезд, чтобы не рисковать. Оперативность сотрудников Муниципального бюджетного учреждения по благоустройству Демского района позволила ликвидировать подтоп в течение дня. На месте чрезвычайной ситуации были установлены водооткачивающие устройства – мотопомпы, которые осушили дорогу.
А резкое обмеление Касимовского пруда в Шакше всерьез обеспокоило население, дав повод для разговоров о прорыве местной дамбы. В администрации Калининского района заверили – ситуация с плотиной под контролем.
- На пруду произошло частичное просачивание воды под трубой, по естественному руслу. В результате часть воды пошла в обход искусственно созданного сооружения, находящегося на территории Уфимского района, - отметила пресс-служба. - Работы по содержанию дамбы будут продолжены, как только позволят погодные условия, земля подсохнет и появится возможность для прохождения тяжелой техники.
Полотно дамбы в настоящее время находится в целостности и опасности для жителей близлежащих домов не представляет.
На территории Уфы из 57 подтоплений зарегистрированных на 9 апреля устранено 49. Остальные восемь случаев находятся на контроле.
Вскрытие рек в Башкортостане прогнозировалось с 11 апреля, но из-за потепления процесс пошел с опережением. По информации Госкомитета РБ по ЧС, из городских рек уже вскрылась Уфа в районе Шакши, но на сегодняшний день большинство паводкоопасных рек находятся в «спящем режиме». Это подтверждается информацией с временных водомерных постов и 17 круглосуточных гидропостов Башгидромета. На реках продолжаются превентивные мероприятия: чернение и распиловка, подрыв льда.
Альбина ЗУБАРЕВА, Иван БЕГМА, Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия Шахова, Риты ИШНИЯЗОВОЙ