Ему сверху видно все…

В субботу, когда большинство уфимцев отдыхало от трудов праведных, Равиль Ахмадуллин, кровельщик ЖЭУ №51, занимался привычным делом: сбрасывал снег с крыш. Пришел уставший, мокрый. Супруга налила тарелку горячей лапши, а «обмундирование» вместе с кирзовыми сапогами определила на привычное место - на батарею.
Теперь его возвращения ожидает не только супруга, но и годовалый Шамиль. Первым делом, сняв свою «амуницию», он берет сына на руки.
Приехал Равиль из Бурзянского района. Как водится, отучился, отслужил в армии и приехал в Уфу. Первое время устроился к частному предпринимателю, но потом все же решил, что работать в ЖЭУ – надежнее. А еще – предоставили служебное жилье.
Застали мы его у дома №75 по улице Айской. Только что вместе с напарником спустился с крыши. Говорит, что снега немного, управились минут за 40, однако работу осложнила наледь.
- Она не только может повредить кровлю, но и, подтаяв, свалиться прохожим на голову, - пояснил он, – поэтому стараемся своевременно от нее избавиться.
Оказалось, у каждой крыши – свои особенности. При мягком покрытии образуются протечки на стыках листов, а также довольно часто повреждаются водостоки, что может привести и к их обрушению. Самый надежный способ – убрать весь снег. Но часто применяется профилактическая очистка, когда убираются снежные наносы и сосульки в наиболее проблемных местах.
Конечно же, участок огораживается сигнальной лентой. Однако жилищники прекрасно знают, какие мы, прохожие, бываем рассеянными. Так что обычно еще и человек стоит, предупреждает об опасности.
Если приходится забираться на высотку надолго (такие дома есть по улице 8 Марта), Равиль берет с собой термос с горячим чаем и обед из дома.
В ЖЭУ он всего год, но все отмечают его обстоятельность, да и при случае не отказывается заменить коллег. А с приходом теплых деньков начнется ремонт крыш, и здесь Ахмадуллин будет незаменим, потому как руки у него – золотые.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
Особую опасность во время перепада температур представляют наледи на балконных козырьках. Если жильцы установили их самовольно, то и забота о содержании ложится на хозяев. Своевременно очищайте козырек вашего балкона!