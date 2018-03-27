Досуг плюс долголетие

От чего зависит активность человека в пожилом возрасте? Наполовину – от генетики, экологии и медицины, и чуть больше - от образа жизни.
У ветеранов появилась возможность ее разнообразить – в районе открылся «Центр досуга 55+».
Это первый клуб такого рода в Уфе.
- Потребность в нем назрела давно, - говорит председатель Совета ветеранов района Николай Ярославцев, - а реализация проекта стала возможна при поддержке главы администрации Марата Мударисовича Галиуллина.
В центре пенсионеры смогут найти себе занятие по душе, пообщаться в кругу единомышленников, заняться образованием и здоровьем.
Располагается клуб в помещении Центра культуры и народного творчества по адресу: улица Мира, 12. Возглавит его работу Наталья Бруль. До 1998 года она работала начальником отдела сбыта на «Химпроме» и уже тогда видела, сколько пожилых одиноких людей нуждается в общении.
- Наконец-то им будет чем заняться, а не сидеть в четырех стенах и смотреть бесконечные сериалы, - делится Наталья Кузьминична. – Мы организовали группы здоровья, где все желающие займутся суставной гимнастикой, упражнениями на растяжку – пилатесом. Планируем пригласить специалиста по цигунтерапии. Учить играть в шашки и шахматы будет мастер спорта Владимир Семенов. Откроются различные кружки по рукоделию. И это далеко не все.
Сама Бруль занимается плаванием, скандинавской ходьбой, побывала в 18 странах мира.
- Всегда интересовало, как живут пенсионеры за границей, -продолжает она. - И, конечно, обидно становится за наших, когда видишь, как можно жить полноценной жизнью.
- Теперь в клуб будет ходить не только молодежь, - шутит Татьяна Гильманова. – Когда человек выходит на пенсию, у него появляется наконец время для себя, к тому же богатый опыт надо к чему-то приложить. Жизнь продолжается, а не заканчивается, как думают некоторые.
- Только в нашем районе проживает более 46 тысяч пенсионеров, -обратился к ветеранам глава администрации района Марат Галиуллин. - Одна из главных задач, стоящих перед нами, –создание благоприятных условий, когда каждый человек, независимо от возраста, чувствует себя комфортно и ощущает свою нужность обществу. Есть достаточно большое количество интересных дел и хобби, которые могут наполнить жизнь людей пенсионного возраста смыслом и радостью. Именно на этом и будет построена работа нового центра досуга.
- Клуб – то место, где каждый может проявить свои таланты, - поделился председатель Благотворительного фонда Совета ветеранов «БНЗС» Рим Кинзябулатов. – У нас около 900 ветеранов, самой старшей, Зое Васильевне Грязевой, 103 года. И она сохранила ясный ум и хорошую память во многом благодаря физической активности. Мы поддерживаем своих коллег, оказываем материальную помощь.
Физическая активность, правильное питание и досуг – три составляющие долголетия. И если человек живет интересной жизнью, испытывает радость от общения – все это не дает ему стареть и позволяет чувствовать себя нужным в любом возрасте.
Светлана ЯНОВА.
Фото Эльмиры ГАРЕЕВОЙ.
КОРЗИНКА
Уже сегодня в центре досуга создано 6 клубов, кружков и студий по различным направлениям: оздоровление, вокал, танцы, рукоделие, шахматы, разного рода лектории. В планах также развивать туристическое направление. Уже ведется набор.
Взгляд из «Зазеркалья»
В начале мая в Уфе откроется ставший уже традиционным фестиваль «Петербургские сезоны». Культурный мост между культурной столицей России и нашим городом протянула наша землячка, директор концертного агентства «Классика» Галия Камаева. Благодаря ей уфимцы увидели выступления звезд балета Мариинского и Михайловского театров, а любителей изобразительного искусства ждала встреча с известным искусствоведом из Русского музея Александром Боровским.
В этом году в «Сезонах» примет участие один из лучших музыкальных театров Санкт-Петербурга «Зазеркалье».
Сегодня мы беседуем с его главным режиссером, народным артистом РФ Александром Петровым.