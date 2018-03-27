Вслед за «Синей птицей»

Традиционная Неделя детской и юношеской книги и музыки подарила ребятам немало интересных встреч, акций, конкурсов, игр, но главное, еще больше подружила с чтением. Нынче она прошла под девизом «Книга. Семья. Весна» и была посвящена Году семьи в республике и Году волонтера в Российской Федерации.
В детской модельной библиотеке №22 было много интересных мероприятий. Замечательный подарок сделан ребятам, проходящим лечение в Реабилитационном центре для детей и подростков. Для них провели мастер-класс по изготовлению бумажных птиц.
- Мы делаем не обычную, а «Синию птицу» – образ, созданный бельгийским писателем Метерлинком и олицетворяющий весну, свободу, мечту, - говорит ведущий библиотекарь Полина Сысуева. - Писателю в этом году 155 лет, и мы решили таким образом отметить дату и рассказать ребятам про его самую известную книгу.
Детская библиотека давно дружит с реабилитационным центром, постоянно проводит здесь акции, игры и конкурсы с детьми. Вот и ныне получился маленький праздник. В актовом зале мальчишки и девчонки с удовольствием мастерили нехитрые, но оригинальные поделки – все было под рукой - бумажные лекала, клей, ножницы. - Люблю читать, - говорит воспитанница детского дома №9 Юлия, - в нашей библиотеке много хороших книг, но предпочитаю фэнтези.
- А на моей полке есть даже взрослые романы, и мне все в них понятно, - говорит семиклассница Оля Кулешова.
- Мы готовимся в этом году идти в школу, - вступает в беседу дедушка шестилетнего Марата Усманова, - знакомимся с букварем, учим буквы, а слушать предпочитаем сказки. Читать надо обязательно – лучшее развитие интеллекта еще не придумано. Но к сожалению, были и ребята, которые честно признались - они редко берут в руки книгу, если только родители заставят или учителя, предпочитают проводить время за гаджетами, компьютерными играми. Это, конечно, тревожно.
Мастер–класс подошел к концу, в руках детей уже готовые птицы – разноцветные, яркие, они возьмут их с собой, как добрый талисман. Будут помнить об этом дне и обязательно откроют для себя мир книги.
В детской библиотеке №22, а вернее, Центре комфортного чтения «Мечта» для этого делается немало. В рамках Недели прошло немало интересных событий. Одно из них – квест «По следам тимуровцев». Нет ничего более сближающего детей, чем игра. Юные читатели, разделившись на команды и получив маршрутные листы, с азартом выполняли задания. Нужно было найти зашифрованные в головоломке имена персонажей повести на площадке «Кто есть кто?», на «Сигнальной» - разгадать «Кроссворд», по отрывкам из экранизации произведения рассказать, чем они заканчиваются. Немало каверзных вопросов преподнесла ребятам «Рулетка».
Выполнив все задания, игроки смогли получить ключи для решения последней задачи: современные тимуровцы узнали, какую помощь они могут оказать библиотеке. И закипела работа – ребята с увлечением ремонтировали старые книжки, мастерили кармашки для читательских формуляров, из цветной бумаги и картона создавали закладки.
- Это было для них настоящее дело, - говорит заведующая библиотекой Гульнара Якупова, и у нас безусловно появились новые друзья и мы их снова ждем у нас.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ