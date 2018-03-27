Сезон ремонта и субботников

Калининцы вновь приняли участие во Всероссийской акции «Открытый диалог». В ходе нее жители смогли задать вопросы специалистам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и получить необходимые консультации.
Такие встречи представителей управляющих компаний, контролирующих и надзорных органов с горожанами стали эффективной площадкой для конструктивного диалога.
- Все специалисты, присутствующие на приеме, владеют информацией об обстановке и могут помочь жителям, - говорит директор УЖХ района Илгиз Шамматов.
Самыми частыми и актуальными проблемами остаются: капитальный ремонт домов, уборка и асфальтирование дворов, благоустройство территорий.
Так, капитальный ремонт в 2018-м году пройдет в 128 домах, будут произведены 150 видов работ. В настоящее время подписаны акты и начата реконструкция на 26 объектах, где отремонтируют электро- и водоснабжение, утеплят фасады и многое другое.
- Приятно, что от калининцев поступают не только обращения и заявки, но и благодарности. Наши дворники встают очень рано, чтобы в шесть-семь утра, когда жители отправляются на работу, у их подъездов было чисто, без снега и наледи, - отмечает начальник отдела технической эксплуатации жилья Ярослав Охотин.
Действительно, перепады температур, бураны и метели не дают расслабиться. Жительница дома №55 по улице Первомайской Ирина Широкова рассказывает, что их кровлю специалисты ЖЭУ-73 чистят уже в третий раз за месяц:
- Хочу сказать спасибо за оперативную работу нашей управляющей компании.
В пятницу также был дан старт весенней санитарной очистке района. В течение месячника будет проводиться уборка дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, придорожных полос, газонов, остановок общественного транспорта. Субботники охватят лесные массивы, парки, прибрежные зоны рек.
- Специалисты ЖЭУ участвуют в субботниках и ежедневно ведут работу во дворах. Хочется, чтобы и жители бережнее относились к тому месту, где живут. Несложно же донести мусор до урны и не выкидывать бычки из окна. Поговорить с детьми о том, что разрисовывать площадки, построенные для них же, - плохо. Также могут помочь в уборке и автовладельцы, если передвинут на это время свои машины, - говорит директор ЖЭУ-65 Венер Бурханов.
Общегородские генеральные уборки намечены на 14 и 21 апреля.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.