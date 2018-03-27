Не погаснут ли юные «звездочки»?

Сосредоточенные, привыкшие к ежедневным изматывающим нагрузкам, девочки из объединения эстетической гимнастики «Реверанс» не похожи на ровесниц из детского сада – в пять-шесть лет они уже знакомы с трудностями, тяжелой работой и радостью побед.
Чуть больше двух лет назад 40 девочек начали заниматься под руководством Регины Улановой, уже к концу первого года осталось 14 самых настойчивых. Первые выступления и победы: «серебро» в открытом республиканском турнире «Звезды Башкортостана», «золото» и «бронза» на состязаниях в Перми. В конце марта юные спортсменки покорили столицу - на открытом турнире в Москве команда заняла третье место среди лучших коллективов страны и получила приглашение на международные состязания в Сочи. Однако взлет гимнасток может прерваться по причине банальной и распространенной: стоимость билетов и проживания в гостинице потянут далеко не все.
…Алиса замерла - ладошки тянутся к ступням, все тело в напряжении, от усилий на глаза наворачиваются слезы, но девочка упорно держит позицию: лидер команды не привыкла сдаваться трудностям. Она ведет счет и всегда составляет центр танцевальной композиции, на ее мастерство равняются даже старшие девочки. В неполной семье мама работает весь день, заботы о будущей чемпионке взяла на себя нэнэй.
Мама и папа Ангелины лишены родительских прав, она находится на попечении бабушки. Скрытная и застенчивая девочка вызывала тревогу специалистов, но занятия гимнастикой изменили ее характер: сейчас занимает одну из центральных позиций в команде, отличница в школе, открыта для общения, и для продолжения тренировок опекунша готова на любые жертвы.
Диана родилась с недоразвитостью правой стороны туловища: рука и нога были практически без мышц. Врачи прочили ей инвалидность, но посоветовали отдать ребенка в спорт в надежде, что детский организм справится с недугом. Результат превзошел все ожидания. Тело девочки выровнялось почти полностью, а терпение и старательность позволили стать одной из лучших гимнасток.
Ассель растет в многодетной семье, мама недавно родила третьего, папа занимается частным извозом и привозит малышку на тренировки в Сипайлово с ДОКа. Для нее гимнастика давно стала неотъемлемой частью жизни, но где найти средства для достижения побед?
- Это - зрелищный спорт, качественные и яркие костюмы, внешний вид участниц составляют половину успеха, - считает тренер Регина Уланова. Купальник для выступлений стоит от 20 тысяч рублей, что, как и другие расходы, полностью ложится на плечи родителей. Благодаря попечительству директора школы №141 Ирины Бажиной есть возможность заниматься в зале, помогает и ДЮЦ «Салям». Но без поддержки спонсоров эстетическая гимнастика не сможет развиваться, и юные звезды большого спорта погаснут, оставшись неизвестными.
Юлия ПАХОМОВА.
КОРЗИНКА
Эстетическая гимнастика — вид спорта, основанный на гармонических, ритмических и динамических элементах. Развивает гибкость, скорость, силу, координацию и способность двигаться без усилий.