Не погаснут ли юные «звездочки»?

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Илью Варламова отпустили из отделения полиции Блогер Илья Варламов, задержанный вечером в среду в центре Москвы, сообщил, что покинул отделение полиции без предъявления обвинений.

Великобритания проверит дела о выдаче виз 700 обеспеченным россиянам Речь идет о людях с так называемой "визой инвестора" (investor visa), при получении которой проситель обещает инвестировать как минимум 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании.