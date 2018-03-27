Центр притяжения

Летний сезон откроется в Демском парке 1 мая. По традиции жителей и гостей района ждет большой праздничный концерт и запуск всех аттракционов.
Сейчас в парке установлены 10 стационарных аттракционов. Это «Веселые горки», автодром, гигантские качели «Ермак», детская железная дорога, «Солнышко», «Юнга», «Веревочный парк», автопарк с машинками на аккумуляторах и электроскутером, цепочный аттракцион «Космос» и «Лебеди». Два последних приобретены в конце прошлого летнего сезона, поэтому для демчан они в новинку.
Помимо этого, на средства, выделенные на проект «Реальные дела» провели редизайн аттракциона «Веселые горки». Для чего были приобретены 6 новых кабинок и центральная фигура в космическом стиле, а сам обновленный аттракцион заработал 11 октября. В этом году все аттракционы по возможности будут оформлены световой иллюминацией. Новшеством станет открывшаяся в феврале театральная фотомастерская «Графиня», где посетителям предлагают сделать снимки в костюмах сказочных персонажей в тематических инсталляциях.
- Моя мечта, как директора парка, - благоустройство детской площадки, которая бы отвечала современным тенденциям и требованиям, была безопасна для детей и гигиенична, - делится директор МУП «Парк культуры и отдыха Демского района» Наталья Полтавец. - Я верю, что она осуществима. Мы рады тому, что у нас работает комната матери и ребенка, куда можно бесплатно зайти покормить и переодеть грудничка. В этом году дополнительно оборудуем ее всем необходимым и сделаем более удобной и комфортной.
Как и в прошлом сезоне, прошедшем под девизом «Праздник каждый день», в 2018-м пройдут всеми любимые «Фестивали красок», «Пенные вечеринки», «Танцующие воробушки», праздники шаров, мороженого, шоколада, мистические, поэтические фестивали и многое другое.
Еще одним из новшеств станут театрализованные парады. Раз в неделю все желающие будут собираться у центральных ворот и шествовать по аллеям, а затем участвовать в конкурсах рисунков, фотографировании, конкурсах костюмов, воробьиных дискотеках, игровых активизациях. Кстати, в прошлом сезоне уже начали реализацию некоторых творческих проектов, которые будут продолжены. Это - шоу детских талантов «Шанс», проект «Одинокий музыкант» и другие. А к Году семьи будет открыт новый проект «День семейных ценностей», в рамках которого пройдут концерты творческих семейных союзов, конкурс беременных «Я – мама», фестиваль близнецов.
Продолжат работу полюбившиеся всем бонусные программы по приобретению билетов, а также льготные акции. Так, мероприятие под названием «Социальный билет» в прошлом году позволила многодетным и малоимущим семьям кататься на аттракционах все лето по 30 руб.
Также в планах у администрации парка организация тематического шахматно-шашечного уголка, воркаута, теннисного корта, волейбольной и баскетбольной площадок.
Эдуард АХСАНОВ.
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