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Праздник на рабочем посту

Автор: cmanager от Сегодня, 09:42
Праздник на рабочем постуТрадиционно в третье воскресенье марта работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Вторые из-за обильных снегопадов, выпавших накануне, провели его на работе.

А меж тем, несмотря на обещанную синоптиками раннюю весну, обильные осадки выпали в субботу, а в ночь с 18 на 19 марта мела метель. МЧС предупредило водителей о том, что на некоторых участках дорог образовались снежные заносы и гололедица. В столице республики был введен усиленный режим работы для коммунальщиков: для устранения последствий снегопада выехало порядка 300 единиц спецтехники, были привлечены к уборке около двух тысяч работников.

- В выходные работало 25 тракторов и погрузчиков, со стороны было привлечено еще пять единиц. Праздник отметили работой. Из-за обильных снегопадов пришлось организовать вторую смену, - рассказал заместитель директора УЖХ Калининского района Ринат Хабибуллин.

Метель и мокрый снег, обрушившийся на город, доставили немало хлопот и коммунальщикам Демского района. В выходные очисткой территорий от снега занимались более 60 работников и порядка 30 единиц техники. А с улиц Советского района за сутки «КамАЗы» за 219 рейсов было вывезено 3033 кубометра снега.

В Кировском районе проведением снегоуборочных работ руководил старший мастер МУБа Раиль Бикметов.

- Трудились согласно графику, проезжая часть автомагистралей очищалась механизированными колоннами для максимального эффекта. Мы приложили все силы, - прокомментировал он.

В Орджоникидзевском районе на дороги выехало 30 единиц спецтехники, сотрудники местного Управления по содержанию и благоустройству посыпали проезжую часть песком, активно велись работы по очистке крыш от снега и наледи. В Октябрьском районе на придомовых территориях порядок наводили более 300 дворников. На основных транспортных магистралях круглосуточно дежурили 45 единиц, погрузчиков и «КамАЗов». В Ленинском районе коммунальщики уделили внимание скверам и аллеям, тротуарам и мостам. К примеру, сквер Мустая Карима как знаковый уголок Уфы подвергся очистке одним из первых. Затонские мосты также оперативно очищались во избежание заторов.

Мария АПКАРИМОВА.
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Категория: Вторник

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