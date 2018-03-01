Жаворонок-романтик

История дворника ЖЭУ-19 Флюзы Баталовой обыкновенная: приехала из района, устроилась на предприятие. Когда началось повальное сокращение, решила сменить работу. Знакомая посоветовала ЖЭУ, куда и сама недавно устроилась. Флюза Анваровна долго не рассуждала: работа привычная, справится. И вот уже без малого четверть века трудится на одном месте.
- Не могу сидеть сложа руки, постоянно что-нибудь делаю. Только в последние годы стала брать отпуск, - признается она.
Тому есть и еще объяснение: когда по трудовому законодательству можно было в денежном плане компенсировать отдых, она выбирала первое. Ведь нужно поднимать троих детей, которых воспитывала одна.
- Сейчас в моем ведении три многоквартирных дома, а раньше нагрузка была значительно больше, - признается она. – Зарплата хоть и небольшая, зато стабильная, а главное – дают служебное жилье.
В 2010 году Флюзе с детьми выделили комнату в доме по улице Ленина, а теперь, как она выразилась, «осчастливили» и квартирой.
Флюза Анваровна – жаворонок, любит встать пораньше. А еще она немного романтик.
- Зимой выходишь с лопатой в руках, а вокруг – тихо, темно. Снег скрипит под ногами, в небе – яркая луна. Снега навалило столько, что утопаешь по щиколотку. Вначале расчищаю дорожки к подъезду. А вот уже и первые жители выходят, в основном – родители с малышами. Ведь прежде чем идти на работу, нужно ребятню отвести в садик. Кто-то опаздывает, но все равно либо кивнет, либо на ходу коротко бросит: «Здравствуйте!». А мне большего и не надо, все понимаю.
Ирина ШИПУНОВА.
На снимке: Ф. Батталовой вручают свидетельство на получение квартиры.