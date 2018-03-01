Между небом и землей

Благодаря им наш город остается чистым и комфортным – в районе чествовали работников ЖКХ. В числе награжденных – самый молодой дворник Роман Батыршин.
22-летний юноша приступает к работе с 6 утра и убирает площадь в 4 тысячи квадратных метров. И хотя на его попечении всего один лишь дом по улице Коммунистической, 19/1, управляемый ТСЖ «Успех», работы хватает. Зимой Роман перебрасывает тонны снега, осенью мусором становится листва, летом – пыль. Конечно, многим покажется странным, что молодой парень занялся такой работой, но оказывается, он трудится в свободное время, совмещая ее с учебой в нефтяном университете.
- Убираю двор с 14 лет, привык уже, - делится Роман. – Бывало, увольнялся, но уговаривали вновь заняться и я не мог отказать.
По словам его мамы, председателя ТСЖ Натальи Макаровой, без такого ответственного человека трудно обойтись, поэтому он пока незаменим. В будущем станет инженером, а пока поддерживает порядок в городе.
Другой награжденный благодарственным письмом каждое утро поднимается на крыши домов. Кровельщик ТСЖ Азат Карачурин сначала работал дворником, но потом его поманила высота и он не пожалел о выборе. И вот уже три года убирает купола многоэтажек от снега и наледи. Об опасности старается не думать. Самая скользкая крыша – железная со скатом, а так называемая мягкая – ровная, более благоприятна для уборки на высоте.
У кровельщиков свои обычаи. Обычно для краткости они обмениваются информацией свистком или взмахом руки. Поднятая ладонь – значит, внизу люди.
- В день убираем крыши 6-10 домов, - говорит Азат Фердинандович. – Чтобы убрать сосульки, приходится свешиваться на креплении с веревкой. А иногда и подниматься на вышке экскаватора.
Специалисты борьбы за чистоту и порядок города отметили профессиональный праздник в Доме профсоюзов.
- Бытовое обслуживание и коммунальный сектор относятся к числу важнейших сфер жизнеобеспечения района. Благодаря добросовестной работе и профессионализму тружеников отрасли в дома уфимцев приходит тепло и свет, поддерживается чистота и порядок в подъездах и во дворах, на улицах и площадях, а жители могут получить весь необходимый спектр бытовых услуг, – отметил глава администрации района Дмитрий Масютин.
От имени от министра жилищно-коммунального хозяйства республики Сергея Афонина присутствующих в зале работников поздравил его заместитель Юрий Палтусов, который подчеркнул, что благодаря ежедневному труду работников ЖКХ повышается качество и уровень услуг, активно реализуются приоритетные направления.
Свои музыкальные подарки участникам мероприятия преподнесли лучшие солисты и творческие коллективы художественной самодеятельности, а также профессиональные артисты – Сайда Ильясова, Гульфия Шавалиева, Фларида Иркина, Мирослав.
Зиля БАДРИЕВА.
Корзинка: В прошлом году сотрудники сферы ЖКХ района обрели благоустроенное общежитие в благодарность за многолетний добросовестный труд.