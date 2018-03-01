С них начинается день…

Порядок во дворах, тепло и свет в квартирах, все это – забота работников коммунальной и жилищной службы. На днях они отметили свой профессиональный праздник.
В Национальном Молодежном театре работников ЖКХ поздравили первый заместитель мэра Салават Хусаинов, глава администрации района Динар Халилов, начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Чернов.
В зале собрался поистине золотой фонд представителей всех служб коммунального хозяйства. В этой системе трудится 1090 человек, обслуживающих 680 домов.
Салават Сахиевич поблагодарил специалистов за добросовестный и нелегкий труд и вручил особо отличившимся почетные грамоты и благодарственные письма администрации столицы. Он отметил, что Уфа - один из самых чистых и благоустроенных зеленых городов, и в этом, безусловно, немалая заслуга работников коммунальной службы.
В числе наиболее отличившихся - Галина Овчинникова из ЖЭУ №2.
- Работаю в этой сфере с 1986 года, а в ЖЭУ №2 с 2003-го. Обслуживаю дома по улице Авроры №29 и 31. Получила от ЖЭУ квартиру, что, конечно, большая поддержка для меня и моей семьи. Нужно сказать, дворы, которые обслуживает наш участок, за последнее время значительно изменились в лучшую сторону, благоустроились. И отношение людей к месту своего проживания тоже, жители стали больше ценить чистоту и порядок.
- Стараемся работать с полной самоотдачей, - говорит технолог муниципального учреждения по содержанию и благоустройству Кировского района Гузель Сагдиева. - Сама живу в этом районе и вижу, как он меняется в лучшую сторону Я занимаюсь подготовкой нормативных актов, что требует знания специфики работы. А в общем, тружусь с этой сфере десять лет. Сейчас продолжаю учиться в Российском институте кооперации, хочу расти профессионально.
…Чистый, красивый двор– доброе начало дня. Когда выходишь из дома или возвращаешься с работы, понимаешь: это - твой родной уголок. А порядок в нем поддерживают дворники, сантехники, специалисты коммунальной и жилищной сферы.
Эти люди встают порой еще до зари. Зимой чистят дорожки от снега, посыпают их песком в гололед, убирают мусор, летом подметают…
- Для нас благодарность людей - самая большая награда, – считают коммунальщики.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.