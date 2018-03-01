На сцену с детства

Во Дворце культуры «Моторостроитель» прошел прекрасный весенний праздник – конкурс юных талантов «Мини Мисс Уфа - 2018». Его победительницей стала ученица гимназии № 111, 14-летняя Елизавета Корнеева.
Для нее сцена – место, где она выросла. Ее мама – Наталия – работает заместителем директора ДК «Моторостроитель». С детства девочка увлекается танцами, имеет солидный опыт ведения мероприятий и участия в театрализованных постановках.
– Незадолго до конкурса я получила травму ноги, – рассказала Елизавета. – Поэтому не могла репетировать в полную силу. Гипс сняли за день до мероприятия. Пришлось наверстывать упущенное. В итоге травма не помешала юной звездочке стать лучшей. В подарок она получила корону, ленту, диплом, подарки и море цветов.
Всего в конкурсе участвовало 18 девочек от 4 до 14 лет. Творческое состязание проводится для выявления творческого потенциала, развития у конкурсанток артистизма, чувства стиля и моды, да и просто для того, чтобы получить заряд хорошего настроения, позитива для участников и зрителей!
Иван ЗАРОКОВ.