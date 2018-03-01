Журавлиный танец

Пересечение улиц Бикбая и Гагарина в микрорайоне Сипайлово раньше не отличалось красотой – пыльная вытоптанная пустошь, окруженная проезжей частью, служила лишь островком безопасности для пешеходов.
В свое время здесь располагались стихийные торговые ряды, в новогодние праздники строились ледовые городки. Сегодня на этом месте действует обыденный храм в честь блаженной Матроны Московской, идет строительство каменного здания, да и окружающая местность сильно изменилась.
Первый шаг к видоизменению пустыря был сделан в нулевые годы: появилось несколько деревьев, альпийская горка, асфальтированные дорожки. В 2016 году сформировался уютный зеленый сквер, в котором приятно остановиться и отдохнуть. Узкие тропинки расширили, сменив покрытие на тротуарную плитку, установили бордюры, появились скамейки и урны. Дорожек стало больше, их проложили, пользуясь уже проторенными путями.
Благоустройство продолжалось с учетом мнений самих сипайловцев: горожанам предложили выбрать малую архитектурную форму, которая украсит сквер. Лучшей была признана композиция «Танец журавлей» Халита Галиуллина – она представляет собой танцующих над гнездом птиц, высота которых достигает 5-6 метров. Скульптура была установлена осенью и немедленно стала центром сквера. Сегодня бывший пустырь стал местом отдыха и островком тишины в центре шумного микрорайона.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.