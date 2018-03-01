Хозяйский подход

Подведены итоги конкурса «Лучший совет многоквартирного дома». Жильцы дома №21 по улице Дагестанской во главе с председателем совета МКД Владимиром Тертеряном завоевали первое место.
Владимир Егиевич возглавляет совет четвертый год. За это время кардинальным образом облагорожена придомовая территория. Львиная доля инвестиций пришлась за счет трехлетней экономии по теплу – именно поэтому самые маленькие жители получили песочницу на детской площадке, а старшие – карусель и шахматно-шашечный уголок. Вся детская площадка огорожена, и это – результат совместной работы с ЖЭУ-32. В доме есть умельцы, профессионально владеющие и сварочным аппаратом, и кистью, поэтому проблем во время работы не возникало.
Годом позже была установлена система видеонаблюдения из 13-ти камер. Сейчас она охватывает весь двор, подъезды, входные группы и придомовую территорию. Следует отметить, что к ее монтажу активно подключились коммерческие структуры, расположенные на первом этаже. Да и в целом с ними контакт у совета МКД тоже налажен.
Потом по решению общего собрания жильцов облагородили фасад здания централизованной бухгалтерии учреждений образования, которое расположено во дворе. Собрали деньги на краски, администрация района выделила сборные леса, нашлись и художники, которые и выполнили рисунок гигантской совы. Затем решили и свой дом разукрасить до второго этажа, что заняло еще две недели.
Место для сушки белья упразднили, ведь все равно у всех есть стиральные машины. Вместо него устроили крытый уютный уголок со столом и скамейками. Теперь здесь проходят праздники двора, День соседей, шахматные турниры, во время субботников организовывается чаепитие.
Субботники – вообще отдельная тема. Здесь люди легки на подъем, и собрать 50-60 человек (а дом трехподъездный, стоквартирный) не составляет труда. Они способны и снег покидать, и забор сплести из веток, и клочок земли вскопать-полить.
Интересно, что жители дома сами справились с расширением проезжей части и увеличением количества парковочных мест. Опоры ночного освещения переносить не пришлось, достаточно было передвинуть бордюры и засыпать освободившееся место щебенкой. А заасфальтировать парковку помогла управляющая компания, в плане кооперации с ней у совета МКД тоже вопросов не возникает.
Злостных неплательщиков за услуги в доме нет. Бывает, что кто-то задерживает оплату на месяц-два, но это связано исключительно с переменой места работы. А неблагополучных семей вообще нет. Все жильцы общаются в домовой группе в соцсетях, если у кого-то возникают проблемы, они могут вынести их на обсуждение. Без внимания никто не остается, добрососедство всячески поощряется.
- Благодаря установке пластиковых окон получили ощутимую экономию по теплу, - делится председатель совета МКД Владимир Тертерян. – Заменили двери в подвале, теперь там не собираются маргиналы, стало намного спокойнее. Отремонтировали мягкую кровлю, установили пандусы для детских колясок и маломобильных граждан, разбили клумбы, высадили деревья и кустарники. А в шаговой доступности уже в этом году появится трасса BMX для любителей велосипедов, скейтов и роликовых коньков.
Что касается сертификата на 100 тыс. рублей, который получили за победу в конкурсе, то на общем собрании было решено установить дополнительные пластиковые двери в подъездах и снабдить их доводчиками, что позволит еще сэкономить на тепле.
Эдуард АХСАНОВ.
liberoplus@gmail.com
Фото Валерия ШАХОВА.