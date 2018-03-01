Берег левый, берег правый…

Рабочие Мостоотряда №30 приступили к активной фазе реконструкции старого автомобильного моста через реку Белую. На данный момент ведется демонтаж старых конструкций деформационных швов на первой, восьмой и одиннадцатой опорах. Чтобы добраться до них, необходимо сначала разобрать железобетонную плиту проезжей части, именно этим и заняты сейчас рабочие.
- Деформационные швы - наиболее динамически нагруженные элементы мостов, - объясняет прораб Мостоотряда №30 Василий Чекуров. - Они подвержены таким силам и нагрузкам, комбинация которых редко встречается в обычном строительстве. Поэтому должны быть устойчивыми как к механическим, так и к химико-физическим воздействиям. Четкое разделение их двух основных функций (жесткая анкеровка и водонепроницаемость) позволяет правильно конструировать оба компонента. Следует отметить, что новые швы на старом мосту будут состоять не только из типовых изделий. Например, подгонка некоторых элементов под тротуарную часть потребует уникального их изготовления, и это будет штучное производство.
Под грохот отбойного молотка тяжелый бетон медленно, но поддается, оголяя арматурные связки. Работы пока ведутся в одну смену. Однако в случае необходимости будет организована двухсменка.
Все плановые сроки работ выдерживаются, ведь поставлена задача завершить ремонт ко Дню города. Проводимые мероприятия продлят жизнь сооружения ориентировочно еще на два года.
А на этой неделе ожидается приезд проектировщиков для уточнения некоторых нюансов. Сами же новые конструкции деформационных швов будут изготовлены по технологии компании Maurer, занимающей лидирующие позиции в отрасли. Их преимущества признаны во всем мире. Именно такие швы использовались при возведении Восточного моста в Дании с главным пролетом более полутора километров и в Италии длиной 2 км 750 м.
Установка новых деформационных швов будет производиться под контролем со стороны немецких партнеров
Эдуард АХСАНОВ.
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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.