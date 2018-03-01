Неженское дело

Сегодня женщина за рулем никого не удивляет. Однако водители автобуса встречаются нечасто. Мы расскажем о первом водителе «Башавтотранса», появившемся в начале нулевых. Зовут ее Рамида Ахметова, работала она водителем УПАТП-6 «Башавтотранса».
Глядя на миловидную женщину с вьющимися волосами и тихой улыбкой, не скажешь, что собеседница имеет солидный шоферский стаж. Лишь потемневшие рабочие руки с коротко остриженными ногтями говорят о том, что Рамида Зиннуровна может и мотор починить, и колесо поменять, и вообще с машиной на «ты».
Пассажиры сразу обращают внимание, кто сидит за баранкой Мерседеса-Спринтера, и реакция бывает самая разная. Иной раз молодой парень, ехидно скривившись, небрежно бросает: «Доедем ли до места?» Более доброжелательно относятся представительницы прекрасного пола: «Как приятно, когда за рулем женщина». За годы работы Рамида Зиннуровна привыкла не обращать внимания на словесные выпады, но постоять за себя может. Но грубая шоферская работа не наложила на ее облик «мужские» черты поведения: она не приобрела вредных привычек, оставаясь миловидной леди.
Как единственной в «Башавтотрансе», ей пришлось заказывать форму в ателье. И хотя ей дан выбор – например, заказать юбку к традиционному пиджаку и рубашке с галстуком, решила все-таки, в брюках в машине сподручнее.
Отношение шоферов к коллеге-женщине, как кажется Рамиде Зиннуровне, больше отдает профессиональной ревностью.
- Заметно, что некоторые не могут смириться с мыслью, что я наравне с ними работаю, - усмехается наша героиня. – Прямо в лицо не говорят, но по взглядам, по разговорам за спиной чувствуется. Но есть шоферы, которые стараются помочь, заступаются, и таких большинство.
Она уверена, что есть преимущества в женском вождении. К слову, Рамида старается плавно трогаться и тормозить, при быстрой скорости в ее салоне пассажиров не трясет, как кузов с дровами. «Как хорошо и спокойно доехали!» - не раз слышала она из пассажирского салона. Женская аккуратность и внимание к людям стали плюсами ее работы.
В быту Рамида – обычная домохозяйка и мать. Хотя она работает с полшестого утра до часу ночи, за ней остается уборка, стирка и готовка. По выходным ездит к престарелой матери в село, управляется с огородом. Если сравнить физическую нагрузку с коллегами мужского пола, получается, что Рамида работает за двоих. Может, поэтому и не хочет, чтобы дочь пошла по ее стопам.
- Старается брать с меня пример, но я убедила ее обучаться другой профессии. Пусть у нее будет другая судьба.
«Рамида, она может!»
Про себя Рамида Зиннуровна говорит, что еще с юности она заметила у себя признаки сильного характера, хотя, скорее всего, это предопределила судьба. Так сложилось, что в 19 лет она осталась без отца, к тому времени старшие братья и сестры разлетелись из отчего дома, вот и пришлось взять на себя многие проблемы. Колола дрова, косила сено. Однако об образовании не забыла и закончила в Уфе индустриальный лесотехнический техникум. Именно в те годы она решила получить права, для чего и сдала экзамены в автошколе. Теперь ее решительность и владение ситуацией получили фактическое подтверждение.
А когда устроилась в Дюртюлях в местный лесхоз и получила первую зарплату, во двор своего дома приехала уже на новеньком мотоцикле «Минск». Покупка была не только данью экстриму, но и крестьянской практичностью: девушка теперь могла ездить и на работу, и к матери в родную деревню. Поначалу сельчане даже останавливались, когда мимо них на скорости проезжала симпатичная молодая девушка. За спиной Рамида часто слышала шепоток, но старалась не обращать внимания. В конце концов, страсти улеглись, и по поводу нее сельчане уважительно высказывались: «Рамида, она может!» Ухажеров мотоцикл не отпугнул, и вскоре девушка вышла замуж и уехала в районный центр Дюртелей на местную нефтебазу, где работал муж.
Жизнь как дорога
В 90-е оставшись без работы, Рамиде вновь пришлось взять свою судьбу в руки как баранку машины. В 2005 году она переехала в Уфу в поисках новой работы. Сначала попробовала устроиться по специальности, но на многих предприятиях сотрудников после 45 лет предпочитали не брать. Здесь-то и пригодилось умение водить, ведь во время своего «бизнеса» Рамида приобрела бортовую «Газель». Устроилась в частную фирму возить пассажиров, потом решила поработать на себя.
- Сейчас удивляюсь себе, - разводит руками женщина. – Как я могла решиться на такое – взять в кредит огромную сумму, вдруг не рассчиталась бы!
Так или иначе проработала Рамида два года. Потом машина пришла в негодность, и пришло время нового выбора. На носу – пенсия, поэтому Рамида Зиннуровна пришла в «Башавтотранс».
- Понравилось, как встретили меня, обещали как единственной женщине-водителю всякие льготы, – улыбается она. – Про дорогу могу сказать одно: она никаких поблажек не дает ни женщинам, ни мужчинам.
Зиля БАДРИЕВА.