По заветам Ферина

В лицее № 60 состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции «Феринские чтения». В работе секций приняли участие лучшие исследователи из школ, колледжей, техникумов и вузов из десяти регионов страны, а также педагоги, которые поделились своим передовым опытом с коллегами.
С приветственным словом к ребятам обратился заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов. Он отметил важность проведения такого представительного научного форума для подготовки будущих инженерных кадров и специалистов высокого класса во многих отраслях экономики.
– В ближайшее время будет принято решение о присвоении лицею № 60 имени легендарного директора моторостроительного завода Михаила Алексеевича Ферина, – отметил Сынтимир Биктимирович. – Уже сегодня в работе конференции мы видим ребят, которые пошли по стопам этого талантливого организатора производства, ученого и общественного деятеля.
На секции «Юный исследователь», заседание которой проходило по трем направлениям: «Все обо всем», «Мозаика знаний» и «Человек и техника», свои работы представили самые юные исследователи - ученики 1 – 4 классов. Ребята поразили жюри умением четко и лаконично рассказать о сложных проектах. На церемонии награждения этой секции каждый участник получил памятный знак, а лучшие докладчики были награждены медалями, дипломами и призами.
В работе восьми основных секций выступили ученики 5-11 классов, студенты техникумов и колледжей. Их наставники – учителя и преподаватели – представили свои авторские методические разработки на семинаре по актуальным проблемам методики преподавания и организации внеклассной деятельности.
В секции «Городская среда» школьники представили работы, посвященные вопросам экологии, переработки мусора, проблемам содержания бездомных животных. Победительница Алсу Шамсутдинова из школы №74 рассказала о влиянии Интернета на личность подростка, зависимости от социальных сетей и предложила варианты решения проблемы. Юной Арине Ортенберг из лицея №107 до призовых мест не хватило совсем немного. Ее статистическое исследование взаимосвязи чтения и успеваемости школьников отметили все члены жюри. А выступление учащегося лицея №62 Романа Кантора, посвященное проблемам переработки мусора, и вовсе было представлено на английском языке.
Материалы конференции будут изданы в виде электронного сборника тезисов докладов. Все участники получили именной сертификат, а лучшие докладчики награждены ценными призами, дипломами и медалями.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.