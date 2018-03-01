Подход - хозяйский

18 марта пройдет рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам заявок горожан в него вошли и два объекта, располагающиеся на территории района.
О том, как видят их преображение студенты архитектурно-строительного института УГНТУ, мы писали в предыдущих номерах. Проекты реконструкции парков также подготовил Центр городского дизайна.
Непейцевский парк
Он имеет почти 200-летнюю историю. В свое время хозяин территории дворянин Осип Непейцев засадил ее редкими породами деревьев – всего около 100 видов. В 1965 году дендропарк получил статус памятника природы.
Он расположен между улицами Шота Руставели, Адмирала Макарова и Уфимским шоссе. Центр дизайна предлагает благоустроить 34 тыс. квадратных метров. Уложить брусчатку, заасфальтировать дорожки, установить уличные фонари, расставить скамейки, урны, оформить входную группу, поставить декоративные ограждения, а также детские и спортивные площадки.
- Непейцевский входит в десятку уникальных дедропарков России, - говорит депутат Курултая, лидер движения «Зеленых» республики Руфина Шагапова, - его необходимо восстановить и привести в порядок. На мой взгляд, при этом должен быть соблюден баланс. Парк должен быть доступен и уфимцам, и эколого-просветительским центрам. Необходимо вести здесь лабораторно-исследовательскую деятельность, для школьников и студентов ввести креативные формы обучения. Во-вторых, у него должен быть хозяин. Для этого нужно огородить территорию и назначить директора.
Парк Нефтехимиков
Был заложен сразу после войны, в 1947 году, и первоначально носил название городской сад «Победа». Его вполне можно считать народным. Потому что строился руками рабочих, комсомольцев, школьников. На его территории располагались кинотеатр, позже отданный под нужды спортшколы (ныне зал «Ватан» СДЮШОР №26), стадион «Строитель» и ДК «Химик». В 50-60-е годы здесь стояла парашютная вышка, на которой проходили соревнования. В 1970-м она была снесена. В 60-80-е на стадион был центром мирового спидвея, чем привлекал в парк десятки сотен посетителей. В 1990-е ПКиО Нефтехимиков (получил это имя в 1980-м) пришел в запустение. Однако сегодня пытается вернуть свое прежнее значение. В парке действуют детские аттракционы, спортивные кружки, летние кафе. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия: День цветов, Масленица, городские праздники.
Центр дизайна предлагает асфальтирование дорожной и тротуарной части, установку скамеек, фонарей, декоративных ограждений, реконструкцию входной группы. Также запланировано строительство фонтана, появление ресторана и предприятия общепита. Для тех, кто хочет насладиться тишиной, будут предусмотрены зоны отдыха и беседки. Не забыли разработчики и о детях. Для них появятся игровые и спортивные площадки. А для братьев наших меньших запланированы вольер и территория для выгула собак. Чтобы вернуть парку прежний лоск, необходимо провести комплексное и декоративное озеленение. Наконец предусмотрена парковка на 175 мест, 18 из них – для инвалидов.
Элеонора Дубницкая руководит парком уже два десятилетия и, конечно, имеет собственную точку зрения на реконструкцию:
- Разговоры о преобразованиях идут уже более 10 лет. Глядя на эскизные предложения студентов и архитекторов, хочется попросить их сохранить существующие функциональные зоны (аттракционную, спортивную, детскую, тихую, активного отдыха и хозяйственную) и пешеходную сеть, которые были выстроены и работают до настоящего времени. Необходимо обязательно учесть, что парк с одной стороны (ул. Рыбакова) примыкает к городской клинической больнице № 8, с двух других (ул. Калинина и 40 лет Октября) - к жилому массиву. И, конечно, не забыть о братьях наших меньших, для чего предусмотреть благоустройство существующей площадки для выгула и тренировки собак.
Также мы нуждаемся в замене ограждения и инженерных сетей, устройстве наружного освещения и системы видеонаблюдения.
Светлана ЯНОВА.