После 50 жизнь только начинается

Элегантный возраст каждый встречает по-своему. Кто-то, как обычно, погружается в заботы о внуках или огородные хлопоты, но в последнее время все больше людей, которые открывают новую страницу своей жизни. Светлана Бикбулатова - яркий пример активного подхода к этому вопросу.
- Сейчас я понимаю, что на самом деле прожила не совсем свою жизнь, поэтому буквально наверстываю упущенное, - утверждает она. В детстве Света мало чем отличалась от многих своих сверстниц – школа, занятия игрой на фортепиано, спортивные увлечения - все это было неким стандартом обучения детей тех лет. В нефтяной институт на новую тогда специальность инженера-микробиолога поступила по рекомендации отца, но вскоре нашла там отдушину – студенческая газета и яркая общественная жизнь примиряли с необходимостью изучать технические науки. В качестве дополнительного факультета без сомнений выбрала отделение журналистики, и мои статьи находили своего читателя не только среди однокурсников, но и в газете «Вечерняя Уфа».
После окончания вуза более 30 лет занималась научными исследованиями в области молекулярной биологии и генной инженерии, работая в Институте биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН. Защитила кандидатскую диссертацию, успешно совмещая исследовательскую деятельность с преподаванием в вузе. Изучая структуру ДНК и работая над изменением свойств биологических объектов, продолжала развивать свой дар облекать мысли в слова и талант организатора. В роли председателя профсоюзной организации института устраивала праздники, становясь на время сценаристом, ведущей, режиссером, и каждая встреча была настоящим событием. На свой последний проект, полувековой юбилей института, Светлана Бикбулатова собрала всех, кто когда-либо здесь трудился. Директора научных институтов, деканы и заведующие кафедрами вузов республики вспомнили во время этой незабываемой встречи свою молодость. И все пришедшие на этот праздник гости унесли с собой на память исторический альманах, выпущенный Светланой: фотографии лабораторий, рабочих процессов, портреты сослуживцев, собираемые многие годы, дополнили воспоминания сотрудников и бывших аспирантов, которые стали докторами наук и маститыми профессорами и разлетелись по всему свету.
К элегантному возрасту Светлана подошла со свойственной ученому пытливостью, задаваясь вопросом: есть ли жизнь после выхода на пенсию? Ответ получила довольно скоро: сначала в социальных сетях, где обрела много новых друзей по своим увлечениям, а затем на первом Международном фестивале «Хорошо за 50!» в Черногории, куда активные люди, полностью изменившие свою судьбу, собрались со всего мира. Здесь она не только получила подтверждение, что на заслуженном отдыхе можно не просто жить в полную силу, но и поняла, что познать и раскрыть свое предназначение можно в любом возрасте.
Вдохновленная, Светлана Магнитовна возвращается на родину и довольно скоро находит единомышленников в проекте «Возраст счастью не помеха», идеологом и организатором которого стала хореограф и актриса Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ольга Андреева - она решила научить танцевать людей, которые никогда этим не занимались.
- У меня никогда не хватало времени именно на танцы, было много других увлечений, поэтому я сразу же влилась в коллектив, да еще и мужа сюда привела, - рассказывает Светлана Магнитовна.
Открытия следовали одно за другим: проект «Преображение» помог увидеть себя в новом свете, сценические постановки развили умение красиво двигаться, а участие на Студенческом балу БГПУ им. М.Акмуллы помогло проявить всю силу истинной женственности. Не остались забытыми и спортивные успехи: в 2017-м Светлана приняла участие в Спартакиаде пенсионеров, где уфимская команда первенствовала на республиканском этапе – здесь она показала высший класс не только в плавании, но и в стрельбе. Завсегдатай фитнес-клуба, предпочитает йогу и пилатес, но во время подготовки к состязаниям присоединилась и к любителям силовых тренировок.
- Найти свое дело жизни вполне реально, нужны только желание и решимость расстаться со страхами и неуверенностью, - утверждает она. В копилке свежеприобретенных навыков - живопись, коучинговая практика, проведение тренингов. Новые горизонты открыло изучение предпринимательской деятельности: на курсах при городском Центре занятости населения она создала и защитила проект Клуба знакомств и общения и подумывает о его реализации.
Впрочем, этим планы на будущее не ограничиваются. Светлану Магнитовну уже пригласили организовать танцевальную студию в Народном университете третьего возраста. Впереди новые соревнования ветеранов по многоборью, очередной спектакль театра Ассоциации выпускников УГНТУ «Серебряный век», где она играет одну из главных ролей. В мечтах - круизные путешествия, возобновление блога и многое другое. Светлана Бикбулатова готова в очередной раз доказать – жизнь на пенсии только начинается!
Юлия ПАХОМОВА.
Фото из архива С.М. Бикбулатовой.