Елистратов начал, а завершил Капризов

Заключительный день Олимпиады в Пхенчхане ознаменовался победой наших хоккеистов в финальном матче над немцами. Над ними довлела огромная ответственность – миллионы болельщиков не только в России, но и по всему миру следили за игрой в прямом эфире, ожидая только победы. И в нелегкой борьбе с соперником россияне оправдали чаяния соотечественников, преподнеся долгожданное «золото». Для уфимцев особая гордость – в финальном матче приняли участие воспитанник нашей спортивной школы Андрей Зубарев, а также бывшие игроки «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов и Николай Прохоркин.
Андрей участвовал во всех поединках и отдал одну результативную передачу. Сразу после игры позвонил в Уфу заслуженному тренеру Василию Чижову, который занимался с ним в течение пяти лет.
- Переполняет радость за наш хоккей. Двадцать лет прошло с тех пор, как мы снова стали чемпионами Олимпийских игр, - рассказал он. - Вопреки всем разговорам, когда еще до матча нам приписали победу, из первых уст могу передать, что давление на команду было серьезное. Во-первых, команда Германии очень непростая, хорошо подготовленная. На пути к финалу прошли и шведов, и канадцев. Андрей сказал, что на себе ощутил, как тяжело было играть из-за этого и из-за того, что давление было. Он всегда отличался бойцовскими качествами, преуспевал не только на спортивной площадке, но и в школе. Был одарен математически. И в учебе, и в спорте, и в быту был способным, талантливым, боевитым парнем.
За Зубарева искренне переживали и его учителя, следя за событиями на олимпийском льду по телевидению. В Уфе он учился в школе №97. В этих же стенах взрослели именитый шорт-трекист, олимпийский чемпион Руслан Захаров и хоккеист Андрей Сидякин.
- Мальчики часто выезжали за границу, потом говорили мне: давайте подтянем английский. И после уроков мы занимались дополнительно, - вспоминает учительница по английскому языку Любовь Декатова. – Мы не давали им поблажек, учились как все. А сейчас ставим в пример нынешним ученикам. Андрей был шустрым и очень добрым мальчишкой. Уже тогда он делал свои первые серьезные шаги в спорте, но в общении с одноклассниками никогда не проявлял высокомерия. Когда учился во втором классе, как-то заявил мне: «Вы, Любовь Михайловна, слишком строгая. Уйду в другую группу». А потом через пару уроков вернулся все-таки ко мне. В пятом классе на 8 Марта преподнес мне букет хризантем. До сих пор перед глазами стоит картина, как он бежит ко мне по коридору с цветами в руках.
- У Зубарева была точность во всем. Я заставляла детей учить даты исторических событий. И он очень хорошо их запоминал. Всегда говорила, что знания пригодятся им, ведь они будут выступать на публике, давать интервью, - присоединяется к разговору учитель истории и обществознания Эльвера Смешнова.
И учителям, и ребятам хочется, чтобы Андрей посетил их школу, как это сделал сразу после зимней Олимпиады в 2014 году Руслан Захаров. Но выступающий в составе СКА хоккеист, вернувшись из Кореи, погрузится в плей-офф, который в регулярном чемпионате КХЛ стартует 3 марта.
Комментируя победу, Андрей отметил, что после финала устал не столько физически, сколько эмоционально:
– Думаю, другие наши соперники погорели на том, что не думали, что их может обыграть команда Германии. Такая же ситуация произошла отчасти и у нас. За две минуты до конца уступали, в голову закрадывались мысли, что что-то не так, но собрали волю и победили.
Гордятся уфимцы и другими участниками сборной: Николаем Прохоркиным, выступавшим за «Салават Юлаев» в 2015 и 2016 годах, и Кириллом Капризовым, который состоялся как классный хоккеист в составе нашего клуба в 2016 году. В январе он снова побывал в столице республики, но выступая за ЦСКА. После матча поблагодарил: «Уфа, спасибо большое за теплый прием!». На что болельщики выразили надежду, что еще увидят его в зеленой форме.
На олимпийском матче Капризов стал автором победной шайбы в овертайме. Примечательно, что как началась нынешняя Олимпиада с «бронзы» уфимца Семена Елистратова, так и завершилась жирной финальной точкой юлаевца, хоть и бывшего.
Альбина ЗУБАРЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов направил поздравительную телеграмму хоккеисту и олимпийскому чемпиону в составе сборной России по хоккею Андрею Зубареву: «Достигнутая в результате упорных тренировок и высокого мастерства победа принесла безграничную радость уфимцам, жителям нашей республики и всей страны. Своей силой духа и бескомпромиссной борьбой за победу, команда отстояла спортивную честь России».