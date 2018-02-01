Равняемся на «Зарядье»

18 марта пройдет рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам заявок горожан определились 10 объектов. Среди них - парк культуры и отдыха Нефтехимиков и Непейцевский дендропарк.
В числе разработчиков дизайн-проектов, которые в марте будут вынесены на всеобщее обсуждение, студенты УГНТУ.
Сегодня речь пойдет о реконструкции знаменитого Непейцевского дендропарка, имеющего статус памятника природы.
Немного истории. В 1811 году на его месте находилась дача дворянина Осипа Непейцева, где он высадил редкие породы зеленых насаждений, которые привозил из своих путешествий. Сегодня дендропарк насчитывает более 100 видов деревьев и кустарников. Среди них такие редкие гости в нашем климате, как бархат амурский, кедр корейский, клён зеленокорый, магония падуболистная, сосна Веймутова, ель колючая, сосна Банкса, псевдотсуга тиссолистная, туя западная, груша уссурийская, клен сахарный, шелковица белая, виноград амурский, дуб красный, орех маньчжурский, черемуха Маака и многие другие. Некоторым дубам по 120-140 лет. Здесь же расположена редкая коллекция гибридов пирамидальных тополей. Стоит также напомнить о пернатых жителях этого живого уголка.
Много лет парк находится в запустении, его регулярно приводят в порядок волонтеры и школьники. И вот теперь появилась возможность привести его в современный вид. Условно парк можно разделить на две части: лесную зону и территорию с дорожками и освещением. Из 240 тысяч квадратных метров только 34 тысячи относительно благоустроены.
Над проектом реконструкции Непейцевского работает студент 4 курса архитектурно-строительного института УГНТУ Расуль Рангулов, победитель международного конкурса в Китае. Таких, как он, в институте называют городошниками, имея в виду направленность на развитие городских территорий.
- Наша задача - разработать стратегию развития, подумать, как привлечь инвестиции, - говорит Расуль. – Нужна определенная смысловая концепция. С одной стороны, почистить парковый партер, структурировать его, одновременно сохраняя природный каркас, имеющий большую ценность как хранилище редких насаждений. С другой стороны, он должен обслуживать жителей.
По мнению разработчиков, предполагается обустроить различные площадки: от детских - до спортивных. Современная концепция предполагает круглогодичный режим функционирования объектов. Осуществлению мешает находящееся посередине ветхое жилье, отсутствует парадный вход.
Сегодня студенты готовят промежуточный проект, который будет наполняться деталями в зависимости от пожеланий уфимцев.
- Необходимо провести соцопрос, чтобы выяснить предпочтения граждан, их мнение будет учтено при разработке, - считает Рангулов. – Все процессы должны быть приведены в соответствие с современными стандартами качества.
- Обустройство парковых зон – актуальная проблема, – говорит профессор кафедры архитектуры Константин Донгузов. – Мы должны руководствоваться таким же принципом ландшафтно-архитектурной концепции, по которому обустроено московское «Зарядье». Это - «природный урбанизм», когда пейзаж окружающей среды гармонично сливается с архитектурой зданий. В рельеф парка «вплетены» образовательно-развлекательные объекты, которыми являются самостоятельными строениями, но при этом целостно смотрятся в общей концепции парка и не нарушают естественную природную среду.
Светлана ЯНОВА.