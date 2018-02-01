Есть такая профессия: Родину защищать

Военкомат района в эти дни отмечает 40-летие. Мы встретились с начальником отдела Сергеем Сафоновым, чтобы поздравить его с этой датой, а также узнать о планах на будущее.
- Сергей Викторович, как отмечен праздник?
- У нас прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны. К сожалению, в Октябрьском районе их осталось всего 140 человек. Мы пригласили Ибрагима Шакирова, Ивана Волкова - участников войны с Японией, 94-летнего Мамуна Гатиятуллина, принимавшего участие в Курской битве и освобождении Харькова, Праги. Полковника в отставке Кашафа Самигуллина, которому в этом году исполнится 95. В зале также собрались ветераны боевых действий, офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые запаса, которые участвуют в военно-патриотических мероприятиях, постоянно работают с молодежью. По случаю юбилеев были вручены медали «100 лет Вооруженным Силам России» и другие награды. Также был организован праздничный концерт с участием воспитанников детско-юношеского центра «Салям», ансамбля «Молодое творчество».
- Как сегодня выстроена работа с семьями погибших и инвалидами?
- Совет ветеранов афганской войны, участники боевых действий под руководством Ильдара Идрисова и Альберта Иксанова оказывают им посильную помощь. Стало доброй традицией поздравлять с Новым годом и другими праздниками. Благодаря депутатам Айдару Зубаирову и Александру Шкляру мы приобретаем для них подарки.
- 75 лет человечество не знает мировых войн. Однако в разных концах планеты возникают новые очаги военных конфликтов…
- Все чаще мир подвергается атакам международного терроризма. Боевики ИГИЛ, продолжающаяся война на Донбассе… К этим угрозам добавляется нарастающее информационное, идеологическое противостояние, искажение исторических фактов о ВОВ, продолжается глумление над памятниками воинов-освободителей в Украине, Прибалтике, Польше. Надо понимать, что цель информационного давления – молодежь, у которой нет иммунитета против лжи.
- В городе работают военно-патриотические клубы. Популярны ли они?
- «Голубые молнии», «Тропа», Объединение детских и подростковых клубов «Апельсин» достаточно успешны. В 2006 году на базе «Тропы» был создан поисковый отряд «Урал». Они побывали в экспедиции в Волгоградской области, где шли наиболее ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. В результате были обнаружены останки красноармейца Сергея Штагаева 1917 года рождения. Его перезахоронили с почестями на Сергиевском кладбище.
Курсанты «Смены» участвуют во всех мероприятиях района. В учебных заведениях расширяется юнармейское движение. Преподаватели ОБЖ занимаются патриотическим воспитанием, организуют встречи с ветеранами войн и боевых действий.
- Поздравляя с юбилеем, нельзя не спросить о планах на будущее…
- 30 марта планируется открытие пункта военного комиссариата отделения подготовки и призыва граждан на службу по улице Кирова, 101/4, который встретит новое пополнение призывников из двух районов и контрактников со всей республики.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.