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Мечта с моторчиком

Автор: cmanager от Сегодня, 10:54
Мечта с моторчикомПрохожие по улице Ленина в изумлении взирали на белые фонтаны, взлетающие из-под палок с насадками. Дворники района первыми в городке стали убирать снег с помощью аккумуляторных лопат.
Инновационная техника приобретена Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности.
Они просты в эксплуатации и весят около 10 килограммов. Главный секрет устройства - ротер, который с помощью шнека перебрасывает снег. Лопаты работают на 40-вольтовых аккумуляторах, зарядки хватает на целый день.
- Лопатой можно справляться одной рукой, можно спокойно поднять ее в гору, также убирается затвердевший снег, - делится главный инженер учреждения по благоустройству района Уфы Рамиль Бадриев. - Производительность гораздо выше, чем у обычных лопат.
Зиля БАДРИЕВА.
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Категория: Вторник

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