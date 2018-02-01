Мечта с моторчиком

Прохожие по улице Ленина в изумлении взирали на белые фонтаны, взлетающие из-под палок с насадками. Дворники района первыми в городке стали убирать снег с помощью аккумуляторных лопат.
Инновационная техника приобретена Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству за счет доходов от собственной хозяйственной деятельности.
Они просты в эксплуатации и весят около 10 килограммов. Главный секрет устройства - ротер, который с помощью шнека перебрасывает снег. Лопаты работают на 40-вольтовых аккумуляторах, зарядки хватает на целый день.
- Лопатой можно справляться одной рукой, можно спокойно поднять ее в гору, также убирается затвердевший снег, - делится главный инженер учреждения по благоустройству района Уфы Рамиль Бадриев. - Производительность гораздо выше, чем у обычных лопат.
Зиля БАДРИЕВА.