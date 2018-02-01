О мужестве, о подвигах…

Праздничная неделя в районе завершилась масштабными и интересными мероприятиями для детей, подростков и их родителей. Калининцы чествовали защитников Отечества, принимали участие в социальных акциях и познавательных викторинах.
В гимназии №121 состоялась открытая конференция «Роль отца в семье». В ней приняли участие родители ребят из 24 школ и 38 детских садов. Почетными гостями стали глава администрации района Сергей Кожевников, его заместитель Альфия Кагарманова, начальник Управления по гуманитарным вопросам и образованию Лариса Бочкарева.
- Видеть отцов в школах и наблюдать их участие в судьбе ребенка – отрадная тенденция. Нам необходимо воспитывать в юношах дух патриотизма, стремление защищать Родину и трудиться на ее благо. Спасибо, что отозвались и пришли обсудить актуальные темы, - поблагодарил присутствующих Сергей Кожевников.
Перед отцами выступила начальник отдела Елена Охотина. Она представила статистику браков и разводов, а также рассказала о демографическом положении.
- В прошлом году торжественно зарегистрировалась 1521 пара. 1073 мужчин и 1049 женщин заключили семейный союз впервые (70%). Доля браков среди несовершеннолетних невелика. Браки чаще всего расторгаются в первые 5 лет совместной жизни. В 2017 году этот показатель составил 42,3 % от общего количества. Самое меньшее количество разводов приходится на категорию браков менее 1 года (4,6 %), - отметила Елена Охотина.
О психологических особенностях современной семьи с гостями поговорила директор Центра психолого-педагогической помощи «Журавушка» Наталья Казбан. Также свой доклад о деятельности Совета отцов района представил его председатель, директор парка культуры и отдыха «Первомайский» Илья Миронов.
Как подчеркивали на конференции, привлекла актуальность темы, поскольку статус отца как главы семейства сейчас существенно снизился. В свою очередь это ведет к разрушению семейных устоев.
А в модельной библиотеке № 32 учащиеся школы №51 смогли встретиться с воинами – участниками боевых действий в Чечне. В гости к ребятам пришли председатель общественной организации «Боевое братство» по Калининскому району Альберт Юмангулов и гвардии-лейтенант Ильгиз Зайнуллин.
Защитники Отечества рассказали о своем боевом пути, службе в рядах Советской армии, сложностях боевых походов. Они поделились впечатлениями и знаниями, говорили о дружбе однополчан в мирной жизни. Ребята узнали о том, как нужно готовить себя к службе, задавали вопросы о «дедовщине», о режиме и питании, о возможностях солдат в боевых условиях оставаться человеком и всегда прийти на помощь друг другу.
Не осталось незамеченным и районное торжественное мероприятие – «Мы помним вас», посвященное Дню защитника Отечества и выводу войск из Афганистана. На мероприятие пригласили ветеранов, участников боевых действий в горячих точках, а также ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Поздравить гостей пришли глава администрации района Сергей Кожевников, инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Владимир Трофимов, заместитель председателя Республиканской организации ветеранов Афганистана Марат Халиков, руководитель православного военно-патриотического объединения «Александр Невский» Виктор Иванов.
– Ваши подвиги стали примером подрастающему поколению, а наша задача – помнить имена героев. Только так мы можем быть уверены, что связь поколений не прервется, а у наших детей будут правильные жизненные ориентиры, - отметил Сергей Кожевников.
Его слова прозвучали наказом совсем юным участникам концерта, которые пели песни и читали стихи, демонстрировали свои таланты.
– Нам важен этот день для того, чтобы показать молодому поколению, мальчишкам, какими они должны стать. В этот день хочется особенно поблагодарить тех, кто прикладывает к этому силы – боевых офицеров,- сказал Виктор Иванов.
Также гостей вечера встречали кадетский класс школы и отряд юнармейцев школы № 56. А в фойе была представлена выставка поделок городского детского морского центра имени контр-адмирала Бакаева.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.