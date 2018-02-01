Раскованные морозом

В лесопарковой зоне «Баланово» прошли ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Демская тридцатка». Традиционные старты проводятся уже более четверти века, собирая спортсменов из различных регионов России и ближнего зарубежья. В этот раз на лыжню встали 180 человек, в их числе - двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи Александр Давидович и представитель сборной команды Украины по биатлону Александр Жирный, а также атлеты из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей.
Программа соревнований включала в себя дистанции в 1 км, 3,3 км, 10 км и 30 км. Самому возрастному участнику было около 70 лет, а самому юному - меньше 10.
- Я не раз принимала участие в данных лыжных гонках, потому что это одни из моих любимых состязаний, проводимых в республике. Непередаваемое ощущение праздника и приближения весны, а также уверенность в честном судействе и в хороших ценных призах, - говорит участница соревнований Альбина Зиганова. – А в этом году ввели новшество - электронный хронометраж. Правда, досадно, что старт и награждение затянули. Спортсменам пришлось немного померзнуть.
Все победители награждены грамотами, денежными и памятными призами от организаторов и партнеров старта – компании МТС и гипермаркета спортивных товаров «Декатлон».
4 марта здесь же пройдет заключительный этап. Начало забегов в 12.00.
КОРЗИНКА:
Призеры соревнований:
Среди мужчин на дистанции 30 км
1 место - Александр Жирный (Украина);
2 место - Александр Потапов (Уфа);
3 место - Ростислав Павлов (Благовещенский район).
Среди женщин на дистанции 30 км
1 место - Диана Кинзягулова (Уфа);
2 место - Марина Яковлева (Уфа);
3 место - Дарья Шакирова (Белебей).
Александра ОДИНЦОВА.
Фото из открытых источников.