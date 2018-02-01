«Северных амуров» прибыло

В Центре детского творчества «Глобус» появился свой клуб по стрельбе из традиционного лука с замечательным патриотическим названием «Северные Амуры».
На открытии заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и глава администрации Советского района Урал Кильсенбаев отметили, что это - вклад в возрождение национальных традиций, которые складываются не только из народной культуры и творчества. Издревле башкиры были отличными воинами и охотниками, о чем нам нельзя забывать.
- В прошлом году мы капитально отремонтировали холодный, сырой клуб возле лицея №94. С тех пор возникла идея обустроить такой же на базе центра «Глобус». Планируем 12 июня на День города организовать серьезное соревнование по стрельбе из традиционного лука, - отметил Урал Кильсенбаев.
- Сейчас интерес к данному виду спорта возрождается. Мы даем своеобразные мастер-классы, рассказываем, какая одежда должна быть у воина, какие есть виды стрельбы. Приятно, что встречаем неподдельный интерес, - признался председатель АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука «Мэргэн уксы» Юлай Галиуллин.
Он и руководитель стрелкового клуба Урал Муртазин провели мастер-класс с воспитанниками «Глобуса». Присоединиться к ним пожелали и родители. Ребята признались, что стрелять из лука было их давней мечтой. Родители только приветствуют такой выбор.
- Хочу, чтоб мой сын выработал такие качества характера как терпение и хладнокровие, в то же время быструю реакцию. К тому же выправляется осанка. Где вы видели сутулого стрелка? – пояснил отец Данилы, пришедший вместе с сыном на открытие клуба.
И кто знает, может, из стен этого тира выйдет еще один известный спортсмен. Ведь сегодня сборная Башкортостана выступает на всероссийских соревнованиях.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ