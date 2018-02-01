Пять чемпионов и одна «Лада гранта»

Грандиозный праздник спорта состоялся в комплексе «Динамо», где прошли состязания лучших курэшистов республики на Кубок главы администрации города.
Турнир собрал на своей площадке более 70 батыров из разных городов и районов республики, которые боролись за главный приз – автомобиль «Лада гранта».
Участников мероприятия, гостей церемонии, любителей спорта приветствовал глава столичного муниципалитета Ирек Ялалов.
- Курэш - особенный вид спорта со своими традициями, складывавшимися веками. Организуя турнир, мы преследовали цель сохранить их и сделать национальную борьбу еще более популярной, - сказал Ирек Ишмухаметович.
«Поболеть» за спортсменов пришли вице-президент Федерации курэша России (Москва) Равиль Ногуманов, ветеран, мастер спорта РСФСР Фанис Уразбахтин, председатель Совета директоров ОАО «Госстрой» Кирилл Бадиков, композитор Рим Хасанов и другие почетные гости.
Глава администрации Уфы отметил, что в городе всегда был высок интерес к зрелищному, динамичному виду спорта. Столица гордится талантливыми батырами, которые демонстрируют свое мастерство, добиваются громких побед и вносят свой вклад в развитие древнего и вечно молодого вида борьбы. Мэр выразил уверенность, что турнир 2018 года станет еще одной значимой вехой в летописи курэш, будет способствовать популяризации ценностей здорового и активного образа жизни.
…Как же проходили финальные поединки? Ведь это был самый интригующий момент соревнований. За чемпионство боролись десять спортсменов в весовых категориях до 60, 70, 80, 90 кг и свыше 90.
…На ковер выходят в фирменных куртках, подвязанных кушаками, пожимают друг другу руки и дальше – сама схватка. Батыры делают захват, проходят секунды, и вот оно, точное движение, отрыв - и соперник на лопатках! Зал взрывается в восторге! Ведущий разбавлял перерывы своими комментариями, шутками, а праздничное настроение создавали артисты – прославленный ансамбль «Мирас», коллектив «Гузель-данс», Венер Камалов, Фируза Париж, Диана Ишмухаметова, Загит Зайнетдинов и другие.
Бои выявили лучших курэшистов года. Ими стали Алмаз Еникеев, Артур Зулькарнаев, Альберт Рахматуллин, Айгиз Зайнетдинов и Радиф Акчурин.
Обладателем же главного приза – автомобиля - стал Айгиз Зайнетдинов. Имя победителя определили с помощью лототрона.
Среди финалистов - воспитанники спортивной школы № 14 Кировского района Уфы, одного из организаторов турнира: Ильфак Ибадуллин, который стал бронзовым призером в весовой категории до 60 кг, Рамиль Галимов также третий в весе до 80 кг, а Радиф Акчурин стал победителем в весовой категории более 90 кг.
- В спортивной школе ведутся занятия и тренировки по нескольким видам: курэш, борьба на поясах, вольная, греко-римская, - говорит главный судья соревнований и директор спортивной школы №14 Роберт Исмагилов.
Занимаются курэшом и в интернате имени Рами Гарипова, лицеях №№2, 136, гимназиях №20, 140. А с прошлого года начались занятия в Нефтяном университете. Курэш - наш бренд наравне с такими символами республики, как курай и мед. А традиции нужно знать, сохранять, развивать. На сабантуях всегда проходят встречи богатырей, которые соревнуются в силе и ловкости. Захватывающее зрелище, и нынешний турнир еще раз ярко это продемонстрирвал.
- Соревнования прошли на очень высоком уровне, — отмечает вице-президент Федерации курэш России Равиль Ногуманов – В следующем году мы планируем провести Кубок уже совместно с федерацией, что позволит расширить географию участников.
Равиль Ногуманов поблагодарил мэра за достойную организацию турнира, вручив ему благодарственное письмо и статуэтку борющихся спортсменов.
Виктория ИВАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА