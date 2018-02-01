Женщина со стальным характером

Надежда Пупкова – единственная женщина в республике, которая руководит предприятием, занимающимся литейным производством. Надежность стальной конструкции она может определить по мельчайшим пузырькам.
Надежда Петровна родилась в Крыму, окончила Днепропетровский металлургический институт. В 1980-м по распределению попала в Уфу на ордена Ленина нефтеперерабатывающий завод и сразу же возглавила литейный цех.
- В моем подчинении были в основном мужчины, опытные рабочие, которые работали еще во время войны, – вспоминает она, - поначалу я их побаивалась, да и они, судя по всему мне не очень-то доверяли.
Помог случай. Как-то проходя мимо одного формовщика, Пупкова обратила его внимание на ошибку, которую он допустил при заливке, и помогла советом. С тех пор старая гвардия Надежду зауважала.
На заводе она проработала около 30 лет, в начале 90-х открыла на его базе литейное производство. А потом, когда «Башнефть» сменила хозяина, отправилась в самостоятельное плавание.
Вот уже 22 года руководит производственно-металлургической компанией «Хромэкс», которая занимается изготовлением различных изделий и запасных частей из чугуна и стали.
- Бизнес - дело ответственное, приходится думать не только о себе, но и о своих сотрудниках, - говорит Пупкова. – Мы вместе пережили и кризисы, и дефолты. И сейчас, когда все делают ставку на импортозамещение, нам нет нужды перестраиваться– мы все время этим и занимались. Но проблемы есть. Сегодня хороший токарь буквально на вес золота. Молодые неохотно выбирают рабочие специальности, и смена ветеранов остается под вопросом.
В начале 1990-х, когда многие не могли найти себя в условиях дикого рынка, женщины сориентировались в новой реальности быстрее мужчин, - таково мнение Надежды Петровны.
- Кто-то подался в «челноки», кто-то организовал фирму. Мы в принципе более гибки и выносливы, чем сильный пол, - считает она. - Современные женщины стали сильнее, но нам бы хотелось быть слабее и чувствовать крепкое мужское плечо.
Саша БЕЛОВА.