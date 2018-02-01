Творчество и фантазия

Воспитатели и педагоги детского сада № 257 стали победителями Всероссийского дистанционного творческого конкурса дошкольных образовательных организаций «Лучшая предметно-пространственная развивающая образовательная среда». Руками родителей и персонала казенные стены превратились в уютный дом, где на каждом шагу ребенка поджидает маленькое чудо.
Сказка начинается прямо от входа: в полумраке зимнего утра коридор учреждения встречает детей разноцветным светом фонариков в виде бабочек и цветов, а со стен приветливо смотрят игрушечные обитатели. На полочках - вязаные совы и кошки, плоды трудов Рушании Хуснуллиной и Елены Яковлевой, с потолка внимательно смотрит пушистый кот, по поручням лестницы скатываются на саночках смешные медвежата. В крошечной рекреации разместился небольшой рукотворный парк: ажурный фонарь, садовая скамейка с большим плюшевым лосем в шарфе и валенках, на стене висят коньки, под деревом сугроб с забавным вязаным снеговиком – экспозицию можно рассматривать бесконечно, подмечая все новые детали. Здесь все происходит сообразно погоде за окном, и зимняя экспозиция совсем скоро сменится весенними приметами. Как по волшебству оживет дерево, оденется зеленью и цветами, сменит облик олень, а сугроб спрячется до следующего года в закромах завхоза.
Панно Анны Чаркиной, вязаные и сшитые из ткани игрушки, созданные Светланой Федяевой, поселились не только в коридорах и фойе, но и в старшей группе, дети с удовольствием играют с персонажами сказок, сделанными из помпонов, и ярко-желтым самоваром, обвязанным шерстяной нитью.
В просторном коридоре на втором этаже живут тильды – текстильные куклы во французском стиле, оформленные в панно, совместный проект рукодельниц коллектива. У каждой свой мир: крошечная горнолыжница улыбается на фоне Альп, очаровательная барышня прогуливается по парку, а игрушечная садовница собирает яблоки в саду. Смешные девчушки с косичками и локонами наверняка становятся предметом вожделения воспитанниц, однако ни один плюшевый обитатель не пропал с насиженного места.
- Ребятишки с первых дней учатся беречь окружающую красоту, не стремятся присвоить или испортить детали интерьера, - говорит заведующая детским садом Ирина Саяпина.
На втором этаже из окон льется красный, оранжевый, зеленый свет, словно вдруг очутился внутри радуги. Обычный коридор стал волшебным совсем недавно, когда на стекла наклеили цветную витражную пленку - неяркое зимнее солнце, просвечивая сквозь нее, окрашивает стены в удивительные цвета.
Творчество, фантазия и любовь к детям – все это как нельзя лучше характеризует коллектив детского сада. Те, кто заслужил внимание за свой вклад в развитие учреждения, подал или воплотил интересную идею, оказывается на Доске почета, которая тоже оформлена необычно – в виде ленты кинопленки, где в кадре может оказаться воспитатель, завхоз, делопроизводитель или рабочий.
Полету мысли воспитателей тесно в рамках стандартной программы, поэтому здесь организованы классы дополнительных занятий, на которых дети получают самые разнообразные навыки. Например, в кулинарной студии ребятишки учатся тонкостям поварского искусства. Яркий гарнитур, чашки и столовые приборы, блендер, плита с духовкой – все маленькое, но настоящее. Во время занятий малыши могут приготовить горячие бутерброды, пожарить блинчики, почистить и сварить овощи, испечь печенье или правильно сервировать стол.
В классе ментальной математики внимание привлекают яркие счеты-абакус, с помощью которых малыши обучаются альтернативному способу быстрого счета.
- В процессе занятий у детей развиваются оба полушария, уже через несколько месяцев ученики не только справляются со сложными заданиями, но и умеют логически мыслить, запоминать увиденное и концентрироваться на одном деле, - утверждает заместитель заведующей Ольга Филиппова, которая ведет эти уроки.
Есть здесь и соляная комната, признанный способ бороться с простудными заболеваниями. Малыши проводят время с пользой, вдыхая целебный воздух, занимаются с воспитателем или смотрят развивающие мультфильмы. В стенах детского сада царит атмосфера добра и любви, поэтому ребятишки приходят сюда с радостью.
Юлия ПАХОМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.