День влюбленных… в книги

Коллектив модельной библиотеки №32 в Инорсе активно готовится к предстоящим праздникам. Первый из них уже завтра – День святого Валентина. Влюбленных в книги ждет встреча с новинками литературы и социальная акция.
14 февраля уфимцы присоединятся к российской масштабной акции «Дарите книги с любовью». Собранные экземпляры передадут детям и подросткам из городского социального приюта, а также пожилым людям из Дома ветеранов при «ОДК-УМПО».
Всех гостей ждет обновленная экспозиция книг - юбиляров нынешнего года.
- Юбилей – не просто праздник. А долголетие книги зависит от ее читателей. На нашей выставке представлены различные издания, интересные не одному поколению, - говорит заведующая Ольга Сергеева.
Обычно в дни рождения подарки получает виновник торжества, а вот одна из читательниц – Маргарита Степанова решила сама сделать подарок коллективу и гостям книжного «храма». Накануне своего 80-летия она издала сборник стихов «Очарованная душа» и преподнесла его в дар библиотеке.
- Стихотворения Маргариты Павловны - отражение переживаний, жизненных перипетий, впечатления от прочитанных книг и глубокий душевный разговор, – продолжает Ольга Александровна.
Ориентир на интересы читателя и новые методы работы – одна из отличительных черт инорсовцев. На прошлой неделе коллектив присоединился к совместному проекту библиотек Севера Москвы и издательства ЭКСМО «Телемост с автором». Первой встречей, в которой приняли участие калининцы, стал телемост
с популярными писателями Анной и Сергеем Литвиновыми. Пообщаться с ними вышли библиотеки 20 регионов страны.
Марина СНЕГИРЕВА.
КОРЗИНКА
Любовь к своему делу, профессионализм и преданность читателям приносят плоды. По итогам прошедшего года инорсовцы стали победителями в конкурсе на «Лучшую библиотеку года». Переходящая статуэтка мудрой совы останется у калининцев до конца 2018-го!