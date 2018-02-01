Грипп? Никакого самолечения

Наступивший февраль принес нам не только потепление, но и резкое увеличение случаев заболевания ОРЗ и ОРВИ: по республике количество заболевших - чуть больше 19 тысяч, прирост по сравнению с прошлой неделей - около 3 000. А в одной из крупных уфимских поликлиник - №50 - только за один день врача на дом по причине высокой температуры и других симптомов ОРВИ вызвали 586 уфимцев - что, конечно, немало, но, по словам медиков, еще далеко не эпидемия.Пока что школы и детсады посещаются в обычном режиме, обстановка в поликлиниках тоже штатная. Но исходя из опыта прошлых лет, медики прогнозируют рост заболеваемости во второй половине февраля.Среди всех зарегистрированных отмечаются и случаи гриппа, но они пока единичны. Почему? Объясняет заведующая отделением медпрофилактики поликлиники №50 Валентина Крикунова:- Им больше заболевают в сухую морозную погоду, а сейчас ветрено и достаточно влажно. Не случайно для профилактики рекомендуют проветривать помещения, почаще делать влажную уборку.К тому же дает свои результаты и прививочная кампания, которая велась с сентября. Всего в республике привито более 1, 7 млн человек, или 42 процента населения, в том числе за счет федерального бюджета - 1 250 000 человек взрослых и 350 000 - детей. Как отметил главный государственный санитарный врач РБ Евгений Степанов, больше вакцин должны закупать руководители предприятий:- В этом году за счет средств предприятий привиты всего 100 тысяч человек. Это мало, должно быть в 2-3 раза больше.- Чтобы выработался устойчивый иммунитет, прививаться нужно за две недели до возможного начала заболевания, - продолжает Валентина Крикунова. - Так что лучше всего сделать это в сентябре: получите устойчивый иммунитет на год. Прививки у нас бесплатные, причем самостоятельно закупленную гражданами вакцину мы не применяем: она должна храниться при определенном температурном режиме, а если пациент принес ее из дома, уверенности в этом нет.В этом году есть и случаи заболевания свиным гриппом, - но если вы получили прививку, осложнений не будет, к тому же вакцины этого сезона включают данные штаммы. Главное - если почувствовали симптомы (при ОРВИ - насморк, кашель, высокую температуру, при гриппе - еще и резкую головную боль, боли в мышцах) - не занимайтесь самолечением, вызывайте врача. Многие, чтобы облегчить состояние, хватаются за те таблетки, которые есть под рукой – например, аспирин, но при гриппе его принимать ни в коем случае нельзя: он разжижает кровь, а эта инфекция и так сильно поражает сосуды - и там, где много мелких сосудов, они могут разорваться.Ну а тем, кто здоров, стоит поберечься: одеваться по погоде, а если вы вынуждены находиться в местах большого скопления людей - защитить себя лицевой повязкой (учтите: одноразовые повязки «работают» не более двух часов). И почаще мыть руки.Екатерина КЛИМОВИЧ