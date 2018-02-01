Объединяемся для памяти

Научному сотруднику Республиканского музея боевой славы Фариту Вахитову исполнилось 85. Журналист, историк, исследователь, он получил известность как автор статей и очерков о героях Великой Отечественной.
- Вы всю жизнь посвятили тому, чтобы их имена не были забыты. Что послужило отправной точкой интереса к этой теме?
- Я ребенок войны, когда она началась, пошел в первый класс. Все происходило на моих глазах. Помню, как пришла похоронка на брата. Ему было всего 18, когда он погиб. Отец вернулся домой с одной ногой, остались инвалидами и два наших соседа. Принимал все близко к сердцу, а писать начал очень рано. Так и возникло неосознанно протестное отношение к тому, что связано с войной, – желание, чтобы «помнили». И когда уже стал взрослым, не переставал интересоваться судьбой участников, так или иначе связанных с родной республикой.
- Сегодня сведения о солдатах Великой Отечественной можно найти на специальных сайтах. Многие данные рассекретили. А как вам приходилось добывать информацию?
- В наше время открыть героя было немыслимо сложно, сравнимо с поиском крупинки золота в огромной горе руды. Вылавливали информацию из открытых источников – газет, журналов. После журналистской работы 12 лет трудился в профсоюзе нефтяников и там по собственной инициативе занялся поиском героев из республики – искали по принадлежности к нашему краю. Писал письма, благо тогда конверт стоил 4 копейки. Интересный случай: искал офицера на Украине, откуда он был родом, а оказалось, что его сын работает рядом, на Советской площади, где располагался наш профсоюз. Важным источником были и письма солдат, удалось найти около четырех тысяч. Собирал в семьях, школьных музеях, на их основе были выпущены три тома «Писем огненных лет». После возвращал драгоценные треугольнички родным и авторам, но бывало, что возвращать было уже некому.
- Расскажите об истории с яблонями …
- Она началась с подвига уроженца села Аллагуат Хасана Ахтямова. Ему было 18, когда он подорвал шесть вражеских танков. Своим поступком башкирский парень спас жизни нескольких десятков бойцов, ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Он похоронен в румынском селе. Спустя много лет, в 2014 году, на территории российского посольства в Бухаресте был разбит яблоневый сад в его честь, все саженцы привезены с родины Хасана. По количеству лет героя мы с детской студией «Тамыр» высадили 18 яблонь. В этом году они должны дать плоды. В 2009-м мой творческий проект был отмечен грантом президента РБ, благодаря чему в Луганской области на месте гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова установили мемориальную доску. Также здесь был разбит сад в память о легендарной 112-й кавдивизии.
- События Великой Отечественной от нас все дальше… Как сохранить память об этих героических страницах для будущих поколений?
- Говорят: повторенье – мать ученья. Надо не забывать тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, и вспоминать не только по торжественным датам. Кто знает историю, тот знает и будущее. «Бессмертный полк» - пример, когда мы все объединяемся вокруг памяти целого поколения.
Светлана Янова.