И солнечная музыка в сердце

Так могут сказать о себе все, кто учился и учится в музыкальной школе имени Наримана Сабитова, кто каждый день прикасается к миру прекрасного, волнуется перед отчетным концертом и мечтает посвятить свою жизнь музыке.
…Здесь живет замечательная традиция: в день рождения Наримана Сабитова проводить вечер его памяти.
- Наша школа уже полвека носит его имя, и мы всегда в конце января проводим вечер его памяти, где выступают наши лучшие воспитанники и преподаватели, - говоритзаместитель директора по просветительской, методической и воспитательной работе Людмила Гимранова.
Музыкальная школа постоянно сотрудничает с семьей Сабитовых, сюда приходят члены его семьи, Эмма Радиевна Сабитова, преподаватель фортепьяно училища искусств, сыновья - Рустем Нуриманович, известный композитор, заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, Ильдар Нариманович - заслуженный архитектор РФ, внук композитора Нариман,выпускник школы.
На нынешнем вечере памяти преподаватели теоретического отдела представили видеоматериал о жизни композитора, были показаны фрагменты документального фильма «Сто имен Башкортостана», где есть воспоминания его современников.
Композитора часто называют солнечным, так как он написал много ярких детских музыкальных произведений – фортепьянные миниатюры, оперы, пьесы «Буратино», «Мурзинка-космонавт» и мнгие другие. Эти мелодии понятны, образны и любимы.
На концерте выступили лучшие воспитанники школы: Софья Суханова - обладательница второй премии престижного Международного московского конкурса «Серебряный голос», обладатель множества призовых мест стипендиат главы республики Максим Юдин, а также Кристина Иванова, Сабина Нигматуллина, преподаватели Айгуль Шаяхметова, Фарида Давлетова.
Школа любима и популярна, многие мечтают учиться здесь, каждый год - большой конкурс. Занимаются ребята со всех районов города. Преподают заслуженные работники культуры республики, немало продолжающих и концертную деятельность, Недавно проходил республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей и все 14 участников, представляющих школу, стали лауреатами.
Через несколько лет школа отметит 100-летие и уже готовится к этому событию. А гордиться есть чем - воспитанники школы приносят ей заслуженную славу.
Лилия ЗИМИНА
Фото Валерия ШАХОВА.