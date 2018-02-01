На ледовой коробке лицея №96 юные спортсмены лицея и Центра детского творчества «Глобус» встретились с профессиональными игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Накалу страстей можно было позавидовать: ребята отчаянно боролись за каждую шайбу, показали свой характер.
- В олимпийскую паузу мы решили не терять практики и сыграть в дворовый хоккей, - прокомментировал юлаевец Григорий Панин.
Кроме него провели матч против детских команд на открытом воздухе также Максим Гончаров, Антон Бурдасов, Андрей Кареев, Дмитрий Саюстов, Владимир Ткачев.
Минимум правил, никаких спорных решений от судей и лишь максимальный драйв как для юлаевцев, так и в особенности - для подростков. В завершение ребята пообщались с салаватовцами, сфотографировались и взяли автографы.
- Когда мне сообщил тренер, с кем мы будем играть, вначале даже не поверил, - признался вратарь команды лицея №96 Кирилл Миконов.
А день спустя уже на ледовом поле Центра детского творчества «Глобус» прошел кубок «Глобуса», посвященный 80-летию района. В нем приняли участие команды «Аргымак» Центра «Глобус», школ №27 и 100 и центра образования №15. После упорной борьбы победил «Аргымак», второе и третье места поделили 100-я и 15-я. Лучшим нападающим стал Ренат Бадамшин, бомбардиром –Роберт Басимов, вратарем - Сергей Габидуллин, защитником – Рузиль Ахметзянов.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
На снимке: На память сэлфи с Григорием Паниным.