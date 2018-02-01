Наглость - второе счастье?

Цепи, столбики, тросы и даже яркие оранжевые «лягушки» во дворах домов по улице Лесной надежно загораживают парковочные «карманы», незаконно захваченные жителями в личное пользование. Даже в отсутствие автомобиля место недоступно ни гостям, ни соседям.
Такая практика в городских дворах также распространена, как и незаконна - самовольный захват отдельных территорий нарушает интересы других граждан.
- Жильцы дома № 8/2 по улице Лесной обратились в районную администрацию с просьбой восстановить справедливость, - сообщил заместитель директора по благоустройству Роман Михайлов. – Демонтаж будет производиться при участии сотрудников администрации, полиции и ЦОБ.
Вопрос парковки в старых микрорайонах становится все более насущным - ряды «хрущевок» строились в те времена, когда о личном автомобиле можно было только мечтать, а сегодня их плотные ряды захватывают цветники, тротуары и детские площадки. Некоторые обустраивают личное местечко прямо под деревьями, не считаясь с проторенными дорожками, сокращающими путь «аборигенов».
- Вечером пошел в магазин и споткнулся о трос, - рассказывает один из местных жителей. – Упал так неудачно, что хромаю уже второй месяц.
Загудела болгарка, и первые столбики падают, позвякивая цепями. Это вызывает живой интерес – на улице собирается небольшая толпа озлобленных владельцев личных мест и ликующая –без оных. Вот во двор въезжает красный «форд», хозяин которого ловко отпирает засов «лягушки» и ставит автомобиль на захваченное место, прикрыв машиной устройство – теперь его будет непросто демонтировать, не задев бампера. Этим автовладелец не ограничивается. Он возмущенно доказывает, что решение об установке ограждений было принято на собрании почти единогласно, размахивая листочком с подписями. Однако этого «почти» достаточно, чтобы признать захват незаконным, да и должное оформление выполнено не было.
- Беспорядок во дворах будет до тех пор, пока жители сами не возьмут на себя ответственность за благоустройство, красоту и комфорт, - считает начальник управления гражданской защиты по Октябрьскому району Дамир Гайнутдинов. – Кто-то предпочитает сидеть дома и жаловаться, но многие создают домкомы и ведут реальную работу, результаты которой видны сразу, в том числе и в плане узаконения парковок.
За демонтаж «лягушек» взялась спецтехника: трактор зацепляет их металлическим тросом и легко выдергивает, автолюбители могут лишь собрать уцелевшие детали. Проблема лишь в том, то на каждую срезанную цепь появляется десяток новых. Остается лишь ждать, когда же жители договорятся между собой и гражданская сознательность победит желание застолбить уличный «гараж».
Юлия ПАХОМОВА.